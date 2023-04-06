Чем подлить розы, чтобы пышно цвели все лето: самые удачные удобрения

Правильно взращенные розы пышно цветут в течение всего лета, вплоть до начала осенних заморозков. Весной важно вовремя сделать обрезку, ведь сухие и больные ветки будут только отбирать жизненные силы у здоровых побегов.

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Эксперты говорят, что каждый вид удобрений имеет свои преимущества и недостатки, а самое полезное для роз – правильно совмещать методы подкормки. Какие удобрения будут способствовать лучшему цветению, читайте в материале OBOZREVATEL.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения можно использовать для подкорневой подкормки. Также ими опрыскивают листья. Минеральные удобрения содержат много полезных для роста и развития микроэлементов. Их можно купить в жидкой форме или в гранулах. Питательные вещества будут высвобождаться постепенно под воздействием полива, тепла и освещения.

Но есть и минусы. Минеральные удобрения часто засаливают почву – это приводит к угнетению развития корневой системы. Важно помнить, что вносить их нужно только во влажную землю, чтобы не обжечь корни растений.

Органические удобрения

Органические удобрения это:

компост

целлюлоза (опилки и сено)

торфяная крошка

древесная зола

птичий помет

перезрелые травы и т.д.

Органические удобрения лучше использовать в период активного роста растения. Не рекомендуют подпитывать розы органикой осенью, с наступлением холодов. Их следует вносить только при плюсовой температуре воздуха.

Чем подкормить розы весной

Первая подкормка

Первую подкормку проводят в период набухания почек. Хорошо подойдут азотные удобрения. Можно использовать один из следующих вариантов апрельской подкормки:

Насыпать под каждый куст по 100 г птичьего помета. В 10 л воды добавить 30 г аммиачной селитры (или другого минерального удобрения). Внести под каждый куст по 300 г компоста.

Вторая подкормка

Как только начнут расти побеги, рекомендуют начинать вторую подкормку. Как вариант органического удобрения подойдет настой навоза. Под каждый куст нужно налить по 3-4 л.

Относительно минеральных удобрений можно сделать специальную смесь.

Необходимые ингредиенты:

калийная соль –15-20 г

аммиачная селитра – 10-15 г

двойной суперфосфат – 30 г.

Просто смешиваем эти ингредиенты и вносим под кусты.

Третья подкормка

Третью подкормку начинают, когда появляются бутоны. Обычно это начало июня. Предлагаем следующие варианты удобрений:

Органика: настой из коровьего навоза или птичьего помета. Птичий помет следует развести водой в соотношении 1:20 и настаивать минимум 5 суток. Настой из коровьего навоза готовят по схеме: разведение водой 1:10 – настаивание несколько дней – разведение водой 1:2.

Минеральные удобрения: аммиачная или калийная селитра (15-20 г на кв.м), суперфосфат (30-40 г на кв.м), сульфат калия (10-15 г на кв.м).

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