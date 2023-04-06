Чем подлить розы, чтобы пышно цвели все лето: самые удачные удобрения
Правильно взращенные розы пышно цветут в течение всего лета, вплоть до начала осенних заморозков. Весной важно вовремя сделать обрезку, ведь сухие и больные ветки будут только отбирать жизненные силы у здоровых побегов.
Эксперты говорят, что каждый вид удобрений имеет свои преимущества и недостатки, а самое полезное для роз – правильно совмещать методы подкормки. Какие удобрения будут способствовать лучшему цветению, читайте в материале OBOZREVATEL.
Минеральные удобрения
Минеральные удобрения можно использовать для подкорневой подкормки. Также ими опрыскивают листья. Минеральные удобрения содержат много полезных для роста и развития микроэлементов. Их можно купить в жидкой форме или в гранулах. Питательные вещества будут высвобождаться постепенно под воздействием полива, тепла и освещения.
Но есть и минусы. Минеральные удобрения часто засаливают почву – это приводит к угнетению развития корневой системы. Важно помнить, что вносить их нужно только во влажную землю, чтобы не обжечь корни растений.
Органические удобрения
Органические удобрения это:
- компост
- целлюлоза (опилки и сено)
- торфяная крошка
- древесная зола
- птичий помет
- перезрелые травы и т.д.
Органические удобрения лучше использовать в период активного роста растения. Не рекомендуют подпитывать розы органикой осенью, с наступлением холодов. Их следует вносить только при плюсовой температуре воздуха.
Чем подкормить розы весной
Первая подкормка
Первую подкормку проводят в период набухания почек. Хорошо подойдут азотные удобрения. Можно использовать один из следующих вариантов апрельской подкормки:
- Насыпать под каждый куст по 100 г птичьего помета.
- В 10 л воды добавить 30 г аммиачной селитры (или другого минерального удобрения).
- Внести под каждый куст по 300 г компоста.
Вторая подкормка
Как только начнут расти побеги, рекомендуют начинать вторую подкормку. Как вариант органического удобрения подойдет настой навоза. Под каждый куст нужно налить по 3-4 л.
Относительно минеральных удобрений можно сделать специальную смесь.
Необходимые ингредиенты:
- калийная соль –15-20 г
- аммиачная селитра – 10-15 г
- двойной суперфосфат – 30 г.
Просто смешиваем эти ингредиенты и вносим под кусты.
Третья подкормка
Третью подкормку начинают, когда появляются бутоны. Обычно это начало июня. Предлагаем следующие варианты удобрений:
Органика: настой из коровьего навоза или птичьего помета. Птичий помет следует развести водой в соотношении 1:20 и настаивать минимум 5 суток. Настой из коровьего навоза готовят по схеме: разведение водой 1:10 – настаивание несколько дней – разведение водой 1:2.
Минеральные удобрения: аммиачная или калийная селитра (15-20 г на кв.м), суперфосфат (30-40 г на кв.м), сульфат калия (10-15 г на кв.м).
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