Растение может погибнуть: нужно ли удалять пни у замиокулькаса

Даже такое выносливое растение, как замиокулькас, иногда может болеть и нуждаться в обрезке. Или у растения может просто обломаться веточка. В таком случае в прикорневой зоне остаются пеньки, и что с ними делать дальше знают далеко не все любители комнатных цветов.

OBOZ.UA поинтересовался советами экспертов, как поступать с этими пеньками. Нужно ли их удалять или нет? Как сделать это правильно? И что можно сделать с таким пнем в будущем?

Удалять пеньки или нет

Единого мнения на этот счет у заводчиков замиокулькасов нет. Одни говорят, что растение переживет, если у куста будет пенек или несколько. Другие справедливо указывают на то, что пень может стать входными воротами для инфекции или пропустить в клубень растения много воды и спровоцировать гниение. Поэтому, если вы не уверены, лучше все же удалите пенек.

Как правильно удалить пенек

По простейшей схеме, удаление пенька сводится к его обрезке до уровня земли. В таком случае вам понадобится острый и продезинфицированный инструмент. Работая тупым ножом или секатором вы можете повредить здоровые ткани замиокулькаса, а отсутствие обеззараживания – привести к внесению в срез инфекций. Так что первым шагом убедитесь, что ваш инструмент хорошо подготовлен к работе.

Далее запаситесь толченым активированным углем. Он обладает прекрасными адсорбирующими свойствами, поэтому хорошо защитит место среза. Когда вы удалите пенек, сразу насыпьте на ранку немного угля. Он должен закрывать доступ воздуха и воды к месту среза. Это убережет растение от развития инфекции. Также углем нужно обработать другие повреждения, если вы случайно нанесете их растению в процессе работы.

После удаления пней оставьте замиокулькас без полива примерно на неделю. За это время срез затянется и вы избежите риска попадания воды в стебель.

Можно ли использовать пеньки для размножения замиокулькаса?

Краткий ответ – да, но есть несколько нюансов. Сам по себе пень без листьев не может стать пригодным для укоренения черенком. Если поставить такой кусок растения в воду, скорее всего он просто загниет со временем. Но если срезать его вместе с фрагментом клубня растения, его можно поставить в воду и дождаться, пока растение сформирует новые корешки. Замиокулькас вполне вынослив, чтобы перенести такую глубокую обрезку. Также достаточно большие пни, если отсадить их вместе с клубнем, могут со временем стать основой нового побега растения. А значит вы можете размножить с их помощью замиокулькас методом разделения куста. Однако, опять же, позаботьтесь о безопасности места среза.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие еще, кроме замиокулькаса, комнатные деревья способны расти в условиях низкого освещения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.