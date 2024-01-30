Быстро вырастут новые листья: как правильно ухаживать и подкармливать замиокулькас

Замиокулькас, или же долларовое дерево называют одним из самых неприхотливых домашних растений. Он хорошо чувствует себя в широком диапазоне температур, спокойно переносит низкую освещенность и пропущенный полив и хорошо и быстро растет. Но даже такое живучее растение можно запустить. Но что делать, если замиокулькас начал терять листву?

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Эксперты по комнатному садоводству рекомендуют, прежде всего, отрегулировать уход за растением. А также приготовить для него специальное органическое удобрение, которое даст цветку всю необходимую пищу.

Полив

Самая распространенная ошибка в уходе за замиокулькасом, это именно перелив, а не недостаток увлажнения. Растение накапливает все необходимое в клубнях своей корневой системы и от избытка воды начинает загнивать. Если вы видите, что листья стали желтеть или становиться коричневыми, извлеките растение из горшка, отряхните его корни, аккуратно удалите все пораженные части и опрыскайте здоровые смесью воды и 3% перекиси водорода в пропорции 2:1. Затем пересадите растение в свежую почву и уменьшите частоту полива. Вносить воду в горшок надо не чаще, чем раз в 7-14 дней.

Дренаж

Замиокулькас не любит жирную и питательную почву, которая хорошо удерживает влагу. Это африканское растение которому, для процветания нужен хороший дренаж, а не плотная земля. Так что убедитесь, что ваше растение живет в правильных условиях – это должна быть почвосмесь для суккулентов, в идеале дополнительно обогащенная перлитом или вермикулитом для лучшей аэрации и со слоем дренажа на дне горшка. Сам горшок обязательно должен иметь отверстия для стока лишней воды в дне.

Размер горшка

Корневые клубни замиокулькаса при хороших условиях разрастаются очень быстро, поэтому цветок нуждается в регулярной пересадке в больший горшок. Если вы уверены, что обеспечили своему растению все необходимые условия, а оно все равно выглядит не слишком бодро, пересадите его в более просторную емкость. Новый горшок должен быть на 3-5 см больше предыдущего в диаметре, этого будет достаточно. Обычно замиокулькасы пересаживают раз в 2-3 года.

Освещенность

Долларовое дерево известно тем, что хорошо растет даже в условиях искусственного освещения и в полутемных помещениях. Но если ваш цветок начал медленно расти, обратите внимание, не стоит ли он под прямыми солнечными лучами. Такие условия для замиокулькаса не являются комфортными. Попытайтесь перенести его туда, где освещенность будет такой же интенсивной, но растение не будет стоять непосредственно на солнце.

Подкормка

Чтобы восстановить свою лиственную массу, замиокулькас нуждается в обогащении почвы азотом. Можно приобрести для него удобрение для суккулентов и использовать его по инструкции или в несколько меньших дозах. А можно приготовить питательный полив самостоятельно. Для этого возьмите 100 г обычной фасоли и залейте ее 1 литром воды. Через два часа настой уже можно сливать и использовать. Он будет не слишком концентрированным и насыщенным, но при этом будет содержать кроме азота также необходимые замиокулькасу железо и калий. Если вы хотите сделать удобрение более питательным, добавьте к настою столовую ложку кофейной гущи, хорошо все перемешайте и процедите. Подливать растение полученной жидкостью нужно раз в две недели. Такая подкормка поможет восстановить состояние даже того замиокулкаса, который начал терять листву.

Напомним, OBOZ.UA включил замиокулькас в топ-10 растений, которые сделают любой интерьер более уютным без лишних усилий.

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