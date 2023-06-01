Будет сиять и отталкивать воду: чем натереть сантехнику

Жесткая вода, текущая из наших кранов, очень быстро покрывает такие сантехнические приборы, как смесители и душевые лейки белыми пятнами. Поэтому, чтобы они сияли, приходится прилагать немало усилий, протирая их от известкового налета по несколько раз в день. Но есть лайфхак, как облегчить себе эту задачу.

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OBOZREVATEL разбирался с популярными трюками и рассказывает о двух из них. Один известный, но нерабочий, а другой действительно поможет держать краны блестящими.

Нерабочий лайфхак

В интернете часто рекомендуют для отталкивания воды натирать смесители глицерином. Он действительно создает защитную пленку на смесителях, но она получается очень неустойчивой. Любое попадание мыльной пены растворяет глицериновое покрытие и проблема возвращается в полной мере. Поэтому использовать это средство бессмысленно.

Чем лучше натереть смесители

А вот что действительно защищает от воды и соответственно известковых отложений, так это парафин. Масляная пленка, которую он образует на поверхности, так просто мылом не разрушается, то есть эта защита будет действительно более надежной.

Чтобы защитить краны от извести, возьмите парафиновую свечу или просто кусочек парафина и тщательно натрите их со всех сторон. После этого сразу же разотрите вещество по смесителям сухой тряпкой. Лучше всего выбирать безворсовую микрофибру.

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