Проверьте свою внимательность: головоломка, для решения которой есть всего 17 секунд

Часто мы недооцениваем пользу головоломок, считая их просто детскими забавами. Однако согласно последним исследованиям, регулярные тренировки мозга улучшают память, способствуют концентрации внимания и могут в длительной перспективе снизить риск возникновения возрастных неврологических болезней.

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В сети набирает популярность интересная головоломка. На весьма аппетитной картинке изображены пирожные, донаты, мафины, другие сладости и кулинарные атрибуты. И где-то среди них спрятался ингредиент, который обычно используют для приготовления всей этой вкусности – яйцо. У вас есть 17 секунд, чтобы его найти.

Головоломки стимулируют такие когнитивные функции как критическое мышление, решение проблем, логическое и творческое мышление.

Недавно в Британском медицинском журнале был опубликован отчет по исследованию возрастной деменции. Среди факторов риска выделили возраст, образование, наличие диабета и депрессии, инсульты, наследственную склонность к неврологическим болезням, уровни депривации и т.д. Доцент Оксфордского университета Сана Сури отметил в интервью Guardian: "Некоторые из факторов, включенных в оценку, можно изменить или лечить, поэтому есть вещи, которые мы все можем делать, чтобы снизить риск деменции".

Естественно, нельзя сказать, что регулярное решение интеллектуальных задач остановит развитие деменции, но головоломки действительно могут оказать благоприятный эффект на мозг. Некоторые ученые высказывают предположение, что ежедневные мозговые тренировки, вероятно, способны предотвратить развитие этой неврологической болезни.

Удалось ли вам за минимальное количество времени найти маленькое яйцо? Сделать это довольно сложно, ведь сладости и кулинарные атрибуты очень отвлекают внимание. Публикуем правильный ответ – яйцо было качественно "замаскировано" сверху.

Психологи отмечают, что тесты могут даже рассказать о чертах характера. Простая оптическая иллюзия покажет, являетесь ли вы от природы оптимистом или всегда ищете худшее даже в счастливых событиях.

Ранее OBOZREVATEL публиковал головоломку, поразившую даже гениев. На ее решение есть менее 20 секунд

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