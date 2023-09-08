Какой вы в общении: поможет определить простая оптическая иллюзия

Личностные тесты могут быть не только подробными и глубокими, но и забавными. Иногда по тому, что мы видим на картинке, можно достаточно точно определить некоторые черты нашей личности.

Видео дня

На таких тестах специализируется TikTok блогерка Миа Илинь. На днях она опубликовала оптическую иллюзию, показывающую, кем является человек в общении – оптимистом или пессимистом.

Чтобы воспользоваться тестом, нужно посмотреть на черно-желтое изображение и определить, что именно вы увидели первым. Результат покажет в чем вы мастер – непосредственно в общении или в умении читать людей.

Итак, бросьте взгляд на изображение ниже и сразу заметьте про себя, что оно вам напомнило. Обычно люди видят в сочетании линий и форм на картинке едущую по дороге машину или человека с биноклем.

Автомобиль на дороге

Люди, которые первыми видят машину, обычно производят впечатление очень счастливых, о таких говорят, что они, как лучик солнца, и всегда могут найти позитив в любой ситуации. Такие персоны притягивают к себе людей, заставляют их улыбаться и, хоть ненадолго, забывать о своих заботах.

Слабым местом таких людей является решение проблем в собственной жизни. Они почему-то мало используют свои развитые социальные навыки для этого. Также им нужно иметь в виду, что врожденное чувство юмора может срабатывать у них как защитный механизм и мешать правильно переживать более глубокие чувства.

Человек с биноклем

Те, кому первым бросился в глаза человек, смотрящий в бинокль, склонны слишком много анализировать поведение других, однако их выводы в большинстве своем очень точны. Они любят тихо и много думают о тех, кто им близок. Такие люди склонны к служению тем, кому они избрали, и обращают внимание на все детали в отношениях.

А вот подвести их может врожденный перфекционизм. Им часто бывает сложно довериться другим и делегировать какие-либо дела. Переживания о том, что что-то может пойти не так, причиняет им большой стресс.

Ранее OBOZREVATEL публиковал тест, который покажет, каким человеком вы являетесь в любви.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.