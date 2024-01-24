Простой способ проверить IQ: головоломка с зонтиком

Ученые часто используют головоломки и оптические иллюзии, чтобы исследовать, как мозг создает восприятие реальности. Есть даже гипотезы, что в долгосрочной перспективе регулярные тренировки мозга интеллектуальными вызовами могут снизить риск возникновения неврологических заболеваний.

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В сети набирает популярность интересная головоломка. Среди стаи страусов скрывается маленький зонтик – попробуйте заметить его за 8 секунд.

На первый взгляд, эта оптическая иллюзия может показаться сложной, однако визуальные головоломки разработаны так, чтобы острое зрение и наблюдательный ум сканировали изображение за считанные секунды. Попытайтесь оценить рисунок в перспективе, не фокусируясь на деталях, но обращая внимание на необычные формы.

Если вам удается разгадывать подобные головоломки менее чем за 10 секунд, вы способны быстро решать проблемы и от природы наделены сообразительностью и наблюдательностью. Психологи часто связывают эту способность с высоким IQ, однако для определения уровня умственных способностей лучше пройти специальные тесты.

Удалось ли вам заметить коварный зонтик, скрывающийся среди стаи страусов? Правильный ответ – ниже.

Если вам не удалось выполнить задание за 8 секунд, отточить навыки помогут и следующие головоломки, которые публиковал OBOZ.UA:

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