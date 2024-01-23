Потребуется максимальная концентрация: сложная головоломка с шахматами

Оптические иллюзии и визуальные головоломки не просто заставляют нас напрягать все силы нашего мозга, они понемногу его тренируют. Эксперты по когнитивному здоровью советуют решать подобные задачки каждый день и выбирать максимально разнообразные их типы, чтобы прокачивать свои умственные способности.

Видео дня

Для тех, кто стремится к этому, OBOZ.UA публикует сложную головоломку с шахматными фигурами. Среди семи десятков одинаковых коней нужно найти одного, несколько отличающегося. И сделать это за 8 секунд.

Именно столько времени уходит на поиск ответа на данную задачку у действительно опытных любителей головоломок. Потому попробуйте проверить себя, поставив таймер на указанный отрезок времени. Но помните – вы не на экзамене, поэтому можете продолжать поиски ответа так долго, как это потребуется. Главное здесь – это самостоятельно, без подсказки справиться с заданием.

Попытайтесь сначала осмотреть всю картинку в целом. Если ответ не бросился в глаза, начинайте сканировать каждую фигуру в отдельности. Из-за большого их количества ваш взгляд будет блуждать от одной к другой, но постарайтесь сохранять максимальную концентрацию.

Если даже такой подход не срабатывает, воспользуйтесь подсказкой ниже. На ней нужный вам шахматный конь обведен кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал не менее сложную задачку с поиском кота среди кактусов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.