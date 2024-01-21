Найдите 10 животных на картинке: головоломка для людей с высоким IQ
Головоломки полезны для проверки наблюдательности и концентрации внимания. Ученые говорят, что в долгосрочной перспективе головоломки могут снизить риск возникновения неврологических заболеваний, в том числе и деменции.
В сети набирает популярность интересная оптическая иллюзия. Нужно как можно быстрее найти скрытые животные на изображении.
Головоломки – это своеобразные тренировки для мозга, помогающие стимулировать умственную активность.
На первый взгляд изображение может выглядеть просто как жуткий пейзаж с деревьями, скалой и кустарниками, но при ближайшем рассмотрении вы увидите много животных.
Всего на рисунке десять животных, и у вас есть всего 22 секунды, чтобы их найти. Авторы головоломки говорят, что разгадать эту загадку могут только дети или взрослые с высоким IQ.
Предлагаем маленькую подсказку. Вот животные, которых нужно найти:
- бык
- петух
- лиса
- олень
- слон
- крокодил
- лошадь
И бонус, что значительно усложняет задачу: на рисунке еще есть попугай, гусь и человек, курящий трубку.
Вам удалось найти их всех с помощью подсказки? Если нет, не беспокойтесь – отточить навыки помогут и следующие головоломки, которые публиковал OBOZ.UA:
- попробуйте испытать себя головоломкой, проверяющей уровень зрения;
- или окунитесь в мир танца, пытаясь найти три отличия на изображениях;
- либо подумайте,кому принадлежит пес на рисунке.
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