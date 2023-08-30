Продолжит цветение комнатных растений: названо универсальное удобрение

Универсальное удобрение поможет вырастить даже самые прихотливые комнатные растения. Оптимальный режим полива, достаточное количество солнечного света, отсутствие сквозняков и регулярная подкормка – основные условия для длительного яркого цветения.

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Специалисты советуют попробовать экологическое домашнее удобрение, которое укрепит корневую систему и насытит растения питательными веществами. Как приготовить подкормку, рассказало издание Porady Interia.

Универсальное удобрение

Лавровый лист – незаменимая приправа в кулинарии. Эта специя также помогает в борьбе с тараканами, быстро справляется с молью и фруктовыми мошками.

Оказывается, лавровый лист можно использовать как удобрение. Особенно он полезен всем цветущим экземплярам, ведь способен продлить цветение и восстановить растения после изнурительного периода длительной жары.

Как сделать подкормку из лаврового листа

Приготовить удобрение из лавровых листьев несложно, сделать это можно как минимум двумя способами.

Несколько листьев нужно поместить в емкость (лучше взять банку) и залить водой. Дождитесь, пока смесь потемнеет – тогда она будет готова для полива.

Также лавровый лист можно просто залить водой и перемешать – в таком виде удобрение сразу готово к использованию.

Удобрение с лавровыми листьями будет полезным для всех без исключения растений, но наибольший эффект оно будет иметь в период цветения.

Как часто нужно поливать растения удобрением из лаврового листа

Лавровый лист оказывает довольно интенсивное действие, так что хватит небольшого количества раствора один раз в месяц.

Кстати, специфический запах, выделяющийся при горении лавровых листьев, поможет в различных ситуациях – от устранения стресса и напряжения до борьбы с насекомыми. Как приправа поможет избавиться от тараканов – читайте в материале.

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