Продолжит цветение комнатных растений: названо универсальное удобрение
Универсальное удобрение поможет вырастить даже самые прихотливые комнатные растения. Оптимальный режим полива, достаточное количество солнечного света, отсутствие сквозняков и регулярная подкормка – основные условия для длительного яркого цветения.
Специалисты советуют попробовать экологическое домашнее удобрение, которое укрепит корневую систему и насытит растения питательными веществами. Как приготовить подкормку, рассказало издание Porady Interia.
Универсальное удобрение
Лавровый лист – незаменимая приправа в кулинарии. Эта специя также помогает в борьбе с тараканами, быстро справляется с молью и фруктовыми мошками.
Оказывается, лавровый лист можно использовать как удобрение. Особенно он полезен всем цветущим экземплярам, ведь способен продлить цветение и восстановить растения после изнурительного периода длительной жары.
Как сделать подкормку из лаврового листа
Приготовить удобрение из лавровых листьев несложно, сделать это можно как минимум двумя способами.
Несколько листьев нужно поместить в емкость (лучше взять банку) и залить водой. Дождитесь, пока смесь потемнеет – тогда она будет готова для полива.
Также лавровый лист можно просто залить водой и перемешать – в таком виде удобрение сразу готово к использованию.
Удобрение с лавровыми листьями будет полезным для всех без исключения растений, но наибольший эффект оно будет иметь в период цветения.
Как часто нужно поливать растения удобрением из лаврового листа
Лавровый лист оказывает довольно интенсивное действие, так что хватит небольшого количества раствора один раз в месяц.
Кстати, специфический запах, выделяющийся при горении лавровых листьев, поможет в различных ситуациях – от устранения стресса и напряжения до борьбы с насекомыми. Как приправа поможет избавиться от тараканов – читайте в материале.
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