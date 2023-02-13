Зачем опытные хозяйки палят дома лавровые листья: решит сразу пять проблем

Лавровые листья можно использовать не только по назначению в кулинарии. Специфический запах, выделяющийся при горении лавровых листьев, поможет в различных ситуациях – от устранения стресса до борьбы с насекомыми.

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Есть несколько интересных лайфхаков, связанных с сожжением лавровых листьев дома. ОBOZREVATEL собрал пять самых действенных.

Устранение неприятных запахов

Лавровые листья – уникальный нейтрализатор неприятных запахов. Они останавливают размножение бактерий, которые в большинстве случаев являются причиной резкого отталкивающего запаха. Это касается не только помещения. Лавровые листья советуют положить в обувь минимум на 6 часов, а лучше – на ночь. Те, кто уже попробовал лайфхак, говорят, что к утру от неприятного запаха не остается и следа.

Антидепрессант

Эксперты считают, что лавровые листья способны расслабить и успокоить. Это может стать своеобразной ароматерапией в комплексе с эфирными маслами. Запах тлеющих листьев приведет в норму психологическое состояние, расслабит после тяжелого дня и избавит от плохого настроения.

Обезболивающее действие

Запах лавровых листьев точно не справится с сильной головной болью. Но есть данные, что иногда такая ароматерапия может избавить от легких болевых ощущений.

Терапия для дыхания

В народе популярны ингаляции с лавровыми листьями. Также, если возникают проблемы с дыханием, советовали поджечь несколько лавровых листьев. Это немного облегчит дыхание. Однако если у вас серьезные проблемы со здоровьем или тяжелый насморк – здесь не до народных методов, следует обратиться к врачу.

Борьба с тараканами и другими насекомыми

Тараканы и другие насекомые могут быть переносчиками серьезных инфекционных заболеваний. Так что бороться с ними надо безотлагательно. Если нет возможности оперативно вызвать дезинсектора, попробуйте лайфхак с лавровыми листьями.

Насекомые не переносят его запах, поэтому быстро покинут ваш дом. Говорят, для профилактики можно также разбрасывать лавровые листья по углам комнаты и положить их на полку с крупами.

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