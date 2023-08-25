Если герань завяла: чем быстро спасти цветок

Герань – популярное и довольно неприхотливое растение, однако температурные колебания, сквозняки, неправильный уровень влажности могут привести к неприятным последствиям. Цветок начнет сохнуть и увядать при отсутствии должного ухода.

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Герань любит солнечный свет, поэтому будет хорошо расти на подоконниках. Пересадку производят только при необходимости, когда корнями становится очень тесно в емкости. OBOZREVATEL предлагает простой рецепт эффективного удобрения, который поможет быстро спасти цветок.

Если вы заметили, что растение выглядит "уставшим", цветки опустились или опали, а листья начали желтеть – нужно незамедлительно принять меры спасения.

Специалисты отмечают, что очень эффективным будет раствор на основе обычного сахара. Главное условие состоит в том, что вода должна достаточно настояться.

Нужно взять четыре стакана воды и настаивать от 8 до 24 часов (в зависимости от качества). Осторожно перелейте воду в емкость, оставляя осадок на дне стаканов. После этого следует добавить 2 ложки сахара. Размешайте его до полного растворения и полейте герань под корень.

Эксперты обещают, что уже через 48 часов вы заметите положительные изменения.

В целом в период вегетации необходимо обеспечивать растению обильный полив, регулярно проверяя состояние верхнего слоя субстрата. Однако в зимний период полив нужно в разы сократить.

Для подкормки (лучше всего проводить его с апреля по ноябрь дважды в месяц) можно использовать комплексные минеральные удобрения.

Осенью герань нуждается в обрезке. Нужно укоротить все стебли и оставить 6-7 листовых пластин. Во время вегетации герань нормально растет при комнатной температуре, но в период покоя оптимальная температура воздуха должна быть около 15 градусов.

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