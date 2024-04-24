Что не так с выражением "реветь белугой": объяснение филолога
Украинский язык невероятно богат разнообразными устоявшимися выражениями и фразеологизмами. На самом деле при необходимости можно найти фразу для любой жизненной ситуации или явления.
Выражение "реветь белугой" прочно укоренилось в повседневном общении украинцев. Однако не все знают, что оно содержит ошибку, рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко.
Наверное, вы неоднократно слышали фразу "реветь белугой". Она описывает ситуацию, когда кто-то неистово громко кричит или плачет.
Вы можете без проблем найти это выражение в словарях и любой другой литературе, поэтому, вероятно, сразу не поймете, что в нем есть ошибка. Однако она далеко не грамматическая, а зоологическая.
Белуга – это рыба из семейства осетровых. А как известно, рыбы не имеют голосовых связок, поэтому никоим образом не способны реветь.
На самом деле вместо "белуги" в этом изречении должно быть "белуха". Белуха – это млекопитающее из семейства дельфиновых, которое достигает шести метров длиной, весит до 1,5 тонны и в отличие от рыб может издавать специфические звуки.
Следовательно, из-за схожего звучания впоследствии белуху заменили белугой. Доподлинно неизвестно, почему именно так произошло, возможно, из-за неосведомленности людей в зоологии.
Язык постоянно развивается, поэтому появление и трансформация слов и выражений – это естественный процесс.
С точки зрения зоологии нельзя говорить "реветь белугой", но ваш собеседник скорее всего поймет, что вы имели в виду. Поэтому каждый должен решать самостоятельно, использовать это словосочетание или нет.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как лучше сказать "преследовать цель" на украинском.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.