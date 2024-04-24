Что не так с выражением 'реветь белугой': объяснение филолога

Украинский язык невероятно богат разнообразными устоявшимися выражениями и фразеологизмами. На самом деле при необходимости можно найти фразу для любой жизненной ситуации или явления.

Выражение "реветь белугой" прочно укоренилось в повседневном общении украинцев. Однако не все знают, что оно содержит ошибку, рассказал известный учитель и языковед Александр Авраменко.

Наверное, вы неоднократно слышали фразу "реветь белугой". Она описывает ситуацию, когда кто-то неистово громко кричит или плачет.

Вы можете без проблем найти это выражение в словарях и любой другой литературе, поэтому, вероятно, сразу не поймете, что в нем есть ошибка. Однако она далеко не грамматическая, а зоологическая.

Белуга – это рыба из семейства осетровых. А как известно, рыбы не имеют голосовых связок, поэтому никоим образом не способны реветь.

На самом деле вместо "белуги" в этом изречении должно быть "белуха". Белуха – это млекопитающее из семейства дельфиновых, которое достигает шести метров длиной, весит до 1,5 тонны и в отличие от рыб может издавать специфические звуки.

Следовательно, из-за схожего звучания впоследствии белуху заменили белугой. Доподлинно неизвестно, почему именно так произошло, возможно, из-за неосведомленности людей в зоологии.

Язык постоянно развивается, поэтому появление и трансформация слов и выражений – это естественный процесс.

С точки зрения зоологии нельзя говорить "реветь белугой", но ваш собеседник скорее всего поймет, что вы имели в виду. Поэтому каждый должен решать самостоятельно, использовать это словосочетание или нет.

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