Прикормка на карася: три простых, но эффективных смеси

Карась относится к наиболее полезным для употребления в пищу видов речной рыбы. А еще он элемент традиционной украинской кухни, ведь водится в водоемах нашей страны в больших количествах. Это делает его желанной добычей для рыболовов. Но чем прикормить карася перед ловлей?

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Конечно, можно купить готовую прикормку в магазине. Но большее удовольствие доставит, конечно, собственноручно изготовленное угощение для рыбы. OBOZREVATEL рассказывает о трех рецептах, от которых караси начнут клевать, как бешеные.

Пшено с жмыхом

Чтобы изготовить прикормку по этому рецепту, понадобится:

пшено – 1 стакан;

жареный молотый жмых – 1 стакан;

вода – 2 стакана.

В кастрюлю заливают воду, доводят до кипения, всыпают пшено и размешивают его, чтобы распределилось равномерно. Когда вода испарится, а крупа сварится, пшено пересыпают в посудину для прикормки и добавляют жмых. Составляющие хорошо перемешивают – угощение для рыбы готово. Если вы ловите на пружины или хотите, чтобы прикормка была менее липкой, можно добавить в нее меньше жмыха.

Горохово-пшенная прикормка с семенами подсолнечника и сухарями

Это блюдо караси считают настоящим деликатесом, но для его приготовления придется постараться несколько больше. Для приготовления нужно взять примерно в равных пропорциях следующие ингредиенты:

горох;

пшено;

нежареные семена подсолнуха;

панировочные сухари.

Для прикормки сухие сухари смешивают с семенами подсолнуха. Далее нужно приготовить горох и пшено. Горошины заливают водой и ставят на огонь. После того как вода закипит, их варят примерно 15 минут, а затем добавляют пшено. Смеси дают повариться на небольшом огне еще 10 минут, снимают, процеживают от воды и смешивают с основанием.

Горохово-пшенная прикормка с манкой

Еще один рецепт на основе смеси гороха и пшена, которую так любят караси. Чтобы приготовить эту прикормку, нужно взять две части половинчатого гороха и одну часть пшена. Горох бросают в кипящую воду и варят до готовности. Когда он почти сварится, в кастрюлю добавляют пшено и держат ее на огне еще 4-5 минут. После этого кашу процеживают, перекладывают в посудину для прикормки и смешивают с манной крупой до желаемой консистенции.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как ловить карася, чтобы получить наибольший улов.

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