Прикормка на карася: три простых, но эффективных смеси
Карась относится к наиболее полезным для употребления в пищу видов речной рыбы. А еще он элемент традиционной украинской кухни, ведь водится в водоемах нашей страны в больших количествах. Это делает его желанной добычей для рыболовов. Но чем прикормить карася перед ловлей?
Конечно, можно купить готовую прикормку в магазине. Но большее удовольствие доставит, конечно, собственноручно изготовленное угощение для рыбы. OBOZREVATEL рассказывает о трех рецептах, от которых караси начнут клевать, как бешеные.
Пшено с жмыхом
Чтобы изготовить прикормку по этому рецепту, понадобится:
- пшено – 1 стакан;
- жареный молотый жмых – 1 стакан;
- вода – 2 стакана.
В кастрюлю заливают воду, доводят до кипения, всыпают пшено и размешивают его, чтобы распределилось равномерно. Когда вода испарится, а крупа сварится, пшено пересыпают в посудину для прикормки и добавляют жмых. Составляющие хорошо перемешивают – угощение для рыбы готово. Если вы ловите на пружины или хотите, чтобы прикормка была менее липкой, можно добавить в нее меньше жмыха.
Горохово-пшенная прикормка с семенами подсолнечника и сухарями
Это блюдо караси считают настоящим деликатесом, но для его приготовления придется постараться несколько больше. Для приготовления нужно взять примерно в равных пропорциях следующие ингредиенты:
- горох;
- пшено;
- нежареные семена подсолнуха;
- панировочные сухари.
Для прикормки сухие сухари смешивают с семенами подсолнуха. Далее нужно приготовить горох и пшено. Горошины заливают водой и ставят на огонь. После того как вода закипит, их варят примерно 15 минут, а затем добавляют пшено. Смеси дают повариться на небольшом огне еще 10 минут, снимают, процеживают от воды и смешивают с основанием.
Горохово-пшенная прикормка с манкой
Еще один рецепт на основе смеси гороха и пшена, которую так любят караси. Чтобы приготовить эту прикормку, нужно взять две части половинчатого гороха и одну часть пшена. Горох бросают в кипящую воду и варят до готовности. Когда он почти сварится, в кастрюлю добавляют пшено и держат ее на огне еще 4-5 минут. После этого кашу процеживают, перекладывают в посудину для прикормки и смешивают с манной крупой до желаемой консистенции.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как ловить карася, чтобы получить наибольший улов.
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