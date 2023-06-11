Как наловить много карасей в июне: советы для рыбаков

Карась – один из самых популярных видов рыб на украинских территориях. В целом это неприхотливая рыба, однако стоит знать несколько нюансов касаемо ее отлова.

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Продолжительность нереста в неглубоких водоемах может занять несколько дней, а в больших водоемах процесс длится гораздо дольше. Густая растительность, холодные потоки, низкая температура воды могут замедлять нерест до конца июня. Клевать карась начинает после окончания нереста и короткого периода отдыха. Как наловить много карасей в июне – читайте в материале OBOZREVATEL.

Особенности июньского клева

В посленерестовый период караси активно пополняют утраченную энергию, поэтому начинают искать пищу, то есть "клевать".

Опытные рыбаки говорят: большое количество водорослей в водоеме приводит к тому, что карась может клевать хуже, ведь недостатка питательных веществ в естественной среде он не испытывает.

В качестве наживок подойдут:

черви;

опарыши;

мотыль;

овсяные хлопья;

ржаной хлеб;

жмыхи;

консервированная кукуруза и т.д.

Когда идти на рыбалку

Следует обратить внимание на рыб, населяющих водоем. Если в воде не водится много мелких проворных рыб, карась будет активно искать пищу утром и вечером.

Если в реке есть плотва, ротан или верхнеплавка, карась будет клевать и в дневные часы.

Лучше всего караси клюют в неглубоком речном заливе или на озерах, где обычно растут кувшинки и камыши.

Особенности удочек и наживки

Специалисты советуют выбрать тяжелую удочку с тонкой леской. Оптимальная толщина основной жилки должна составлять не более 0,16 мм, а поводок должен быть на 0,02 мм тоньше.

Что касается поплавка, то лучше выбрать тип "гусиное перо" или похожие формы.

В качестве наживки также подойдет болтушка (тесто из манной крупы), перловая каша или мякоть хлеба.

Погодные условия для клева

Перед походом на рыбалку обратите внимание на атмосферное давление. Резкие его колебания, а особенно скачки вверх, приводят к плохому клеву.

Выберите период со стабильным (по крайней мере, несколько дней) атмосферным давлением. Лучшие показатель колеблятся в пределах 755-765 мм рт. ст.

Теплую погоду карась любит, а вот жару не переносит. Лучше всего "идти на карася", когда после похолодания температура начинает подниматься на несколько градусов. В холодную погоду рыба обычно уходит на глубину.

Клевать караси начинают при температуре +12 °C. Верхняя граница клева составляет +30 °C, а оптимальная +19 +23 °C.

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