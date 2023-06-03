Какая речная рыба самая полезная: топ-3 вида

Принято считать, что морская рыба полезнее речной. Впрочем, не все диетологи с этим согласятся. Весьма полезные и вкусные породы есть и среди речных, которых можно поймать в ближайшем водоеме.

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OBOZREVATEL собрал список из трех видов рыб. Все они водятся в реках Украины.

Карась

В этой рыбе содержится немало витаминов (А, В, С, Е, РР) и минералов (йод, фосфор, фтор, кальций, магний, натрий, железо, сера), которые хорошо влияют на состояние кожи и волос, помогают наладить работу щитовидной. железы, улучшить иммунитет. При этом карась не так жирен, как морская рыба, поэтому его можно даже тем, кто очень придирчиво считает калории. А еще он содержит много белка. Единственная проблема – это довольно костлявая рыба, поэтому есть его нужно не спеша.

Щука

Мясо речной хищницы тоже богато витаминами (А, С, Е, группа В, РР), оно также содержит в больших количествах натрий и фосфор и понемногу других важных минералов. Это низкокалорийная нежирная рыба, особенно если потреблять ее в тушеном, вареном или запеченном виде. Мясо щуки легко усваивается и подойдет даже людям с проблемами пищеварения. А еще из нее можно готовить множество блюд – от стейков до котлет.

Судак

Процент жиров в мясе судака практически нулевой, потому его можно считать абсолютно диетической пищей. Нутриентов в нем при этом немало – натрий, калий, витамины A, B6, C, ниацин, тиамин, железо, кальций, магний, фосфор. Его потребление оказывает положительное влияние на состояние кожи и волос, костей и мышц, на сердечно-сосудистую систему. Такую рыбу можно давать детям – она поможет сформировать здоровые и крепкие зубы благодаря содержанию фосфора.

Речную рыбу хорошо употреблять хотя бы два раза в неделю по 150 грамм. Перед употреблением в пищу ее нужно подвергнуть тщательной термической обработке, ведь мясо речной рыбы может содержать яйца паразитов. Температура их уничтожит. Лучше отдавать предпочтение вареным, тушеным или запеченным блюдам, ведь во время жарки рыба получает лишние калории, а в процессе копчения или вяления недостаточно глубоко обрабатывается.

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