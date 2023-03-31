Вербное воскресенье у католиков: когда празднуют, традиции и история

В 2023 католическую Пасху будут праздновать 9 апреля. Православные верующие, живущие по юлианскому календарю, отмечают воскресение Иисуса Христа 16 апреля.

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Даты Вербного воскресенья у католиков и православных тоже разнятся. Католики будут отмечать его 2 апреля, а Вербное воскресенье у православных совпадет с католической Пасхой – 9 апреля. О традициях и истории праздника читайте в материале OBOZREVATEL.

История Вербного воскресенья

Вербным воскресеньем в народе называют христианский праздник Входа Господня в Иерусалим. Отмечают его ровно за неделю до Пасхи. Освященные ивовые ветви – основные и незаменимые атрибуты праздника.

День связан с событием из Нового Завета, когда Иисус вошел в Иерусалим. Местные жители встречали его возгласами "Осанна" и устилали дороги пальмовыми ветвями. Так по давним традициям встречали только царей.

В украинских традициях ивовые ветви заменили пальмовые. Это объясняется тем, что ива одна из первых расцветает весной. Освященную иву наделяли целебными свойствами.

Традиции и обычаи

С самого утра люди идут в храмы с ветвями цветущей ивы. После богослужения освященные ветви несут домой и ставят их в вазу на почетном месте. По поверьям, ивовые ветви оберегают семью от болезней и невзгод. Ветви не выбрасывают, пока они сами не засохнут.

Самой популярной давней традицией является своеобразное "избиение" ивовыми веточками с приговорами: "Не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень".

Освященными веточками слегка прикасаются к больным детям – в народе говорят, что так ребенок быстрее поправится.

Запреты в Вербное воскресенье

В Вербное воскресенье продолжается Великий пост, так что верующие не едят мясо, яйца и молочные продукты. В этот день разрешается употреблять в пищу рыбу.

Как и во все большие церковные праздники, запрещалось заниматься тяжелым физическим трудом и огородными работами.

Напомним, со 2 по 7 апреля у католиков начнется Страстная неделя. OBOZREVATEL рассказывал о традициях и значениях каждого дня.

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