Великий вторник: суть и запреты второго дня Страстной недели

11 апреля православные верующие отмечают Великий вторник. Это второй день Страстной недели, которая в 2023 году приходится на период с 10 по 15 апреля.

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В эти дни христиане вспоминают о последних днях земной жизни Иисуса перед распятием. О традициях и запретах Великого вторника читайте в материале OBOZREVATEL.

История Великого вторника

Страстная седмица связана с событиями, последовавшими за приходом Иисуса в Иерусалим. В Великий понедельник принято вспоминать партиарха Иосифа, который был предан братьями и продан в рабство.

В Великий вторник, согласно Евангелию, Иисус Христос рассказывал ученикам и апостолам притчи о Страшном суде и воскресении из мертвых.

Также Иисус обличал фарисеев, книжников и тех, кто изображает верующих, не имея истинной веры в сердце.

Традиции Великого вторника

До вторника обычно заканчивали все ремонтные работы в доме и во дворе. Хозяйки занимались одеждой – стирали, гладили, шили, завершали вышивание пасхальных рушныков.

В Страстную неделю особенно ценились добрые и милосердные дела. Принято было заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся. В народе говорили, что в этот день нельзя отказывать, если кто-нибудь попросит о помощи.

В некоторых регионах именно в Великий вторник начинают разрисовывать писанки.

Народные запреты

Страстная седмица – скорбный период. Так что в Великий вторник, как и в другие дни этой недели, не празднуют свадьбы, не проводят венчаний в церкви, не устраивают громких гуляний.

Лучше провести это время в мире и согласии, не ссориться, не провоцировать конфликты, не злословить.

Тем, кто соблюдает пост, во вторник позволяют есть растительную пищу без добавления растительного масла, а также хлеб и мед.

Погодные приметы

По погоде в этот день прочили, каким будет урожай. Солнечная, ясная, теплая погода – к обильному урожаю. Идет дождь – осенью будет много грибов.

Если в Великий вторник вы вдруг услышали гром – значит, лето будет сухим и жарким.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных запретах Страстной недели.

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