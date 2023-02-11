Собор трех святителей: история праздника и народные приметы

12 февраля православные верующие отмечают Собор трех святителей, чествуя память Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зластоуста. В мире 12 февраля – Международный день науки и гуманизма, день Дарвина и Всемирный день кино.

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Именины празднуют Владимиры, Василии, Иваны, Григории, Максимы, Степаны, Федоры, Пелагеи. Об основных традициях, приметах и верованиях 12 февраля читайте в материале OBOZREVATEL.

История праздника Собора трех святителей

В Константинополе спорили о том, кто из трех святых главнее. Кто-то чествовал Василия Великого, другие – Иоанна Златоуста, а третьи – Григория Богослова.

После продолжительных обсуждений и ссор, в 1084 году митрополиту Иоанну явились три святителя и молвили, что они равны перед Богом. Они попросили немедленно прекратить раскол и установить один общий день для почитания их памяти.

Таким образом, церковь называет Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зластоуста равноапостольными святыми.

Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской и считается одним из отцов церкви. Вел аскетическую жизнь, был учителем, ученым и богословом. Василия Великого очень почитают православные верующие и считают его законодателем монашеской жизни.

Григорий Богослов был богословом в Византии, а также епископом, ритором и константинопольским патриархом.Святой был аскетом и спожвижником, ходил без обуви, спал на сырой земле, ел хлеб и овощи. Его интересовали вопросы смысла человеческого бытия. Углубляясь в философию, он писал лирические стихи, элегии и поэмы. Также оставил христианам в качестве наследия послания, духовные стихи и проповеди. Мощи Григория Богослова находятся в Стамбуле.

Иоанн Златоуст имел в народе большое уважение и уважение. Он был учителем и иерархом и умер в 407 году в Комане на пути к месту ссылки. Иоанн был осужден императрицей Евдоксией за смелое разоблачение пороков, господствовавших в Константинополе.

Народные приметы и поверья 12 февраля

Если 12 февраля веет сильный ветер, весна, лето и осень пройдут в дождях.

Идет пушистый снег – до скорой оттепели.

Когда утром деревья покрываются инеем – значит, следует ожидать скорой весны.

В день Собора троих святителей запрещалось ссориться, спорить и конфликтовать. Праздник советовали провести в мире и согласии. По народным поверьям 12 февраля нельзя работать на земле. Девушкам и женщинам издавна советовали в этот день не стирать, не вязать и не брать в руки иглу.

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