День Григория: чем особенный праздник 7 февраля и кто еще отмечает именины

В день 7 февраля православная церковь чтит память одного из отцов церкви, византийского богослова Григория. В этот день свои именины отмечают Моисей, Борис, Филипп, Александр и Виталий.

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OBOZREVATEL рассказывает о святом, которому посвящен день. А также о приметах и запретах 7 февраля.

Кто такой Григорий Богослов

Родители Григория за свои деяния в пользу христианской общины тоже были признаны святыми, а благочестивыми считались еще при жизни. О появлении детей они усердно молили бога и в конце концов родили двух очень способных сыновей, которым дали прекрасное образование. Во время обучения в Афинах Григорий очень сблизился с еще одним будущим отцом церкви – Василием Великим, и дружбу с ним впоследствии считал полезнее любой школы. Там же святой познакомился с будущим римским императором Юлианом, который за свои попытки возродить язычество получил прозвище "отступник". Его образ Григорий потом тщательно изобразит в своих произведениях.

В возрасте 26 лет молодой человек принял крещение. Также по возвращении на родину в Каппадокию он начал посвящать все свое время размышлениям о боге, молитвам, служению и написанию духовной литературы. Но со временем все же согласился получить от своего отца-епископа сан пресвитера. Прежде чем приступить к исполнению обязанностей, Григорий пошел на уединение в пустыню, где совладал со своим волнением перед такой ответственностью. И в конце концов стал помогать пожилому отцу в его работе с паствой.

Тем временем Василий Великий уже успел дорасти до архиепископа и пожелал иметь просвещенного помощника, которому мог бы доверять. Пост протопресвитера при своей кафедре он предложил своему другу Григорию. Но тот из скромности отказался. Но Василий и отец Григория сговорились и тайно посвятили его во епископы города Сасим. Поэтому мужчина вынужден был покориться воле божьей, выраженной таким образом. Однако должность не принял и продолжил помогать отцу.

Вскоре отец Григория умер, а вслед за ним и мать. Первое время он продолжал семейное священническое дело, но впоследствии на три года отправился жить монашеской жизнью в уединенную обитель. Между тем епископы и миряне избрали его на престол архиепископа в Константинополе и он вынужден был подчиниться. Прибыв в город, он начал бороться с ересью ариан, которые на тот момент захватили все храмы столицы Византии. Свидетели его проповедей утверждали, что он обращал людей в истинную церковь тысячами в день.

Когда ариане были изгнаны, и воцарился христианский император Феодосий, Григорий Богослов был поставлен Патриархом Константинопольским. В этом высоком сане его утвердил II Вселенский Собор в 381 году. Однако это вызвало раскол в церкви и, чтобы преодолеть его, Григорий покинул столицу, вернулся в родной поселок и остаток жизни провел в монашеских подвигах. По себе он оставил большое литературное наследие – 243 послания, 507 духовных стихов и 45 проповедей.

Какие существуют приметы 7 февраля

Наши предки наблюдали за погодой в этот день.

если на Григория выпало много снега, это предвещает скорый приход весны;

громкое пение птиц – к сильным морозам;

если на крышах висят длинные сосульки, вскоре потеплеет.

Что нельзя делать 7 февраля

Как на всякий большой праздник, на Григория запрещены ссоры и сквернословие. Нужно соблюдать чистоту помыслов и действий.

Также в этот день не рекомендуется хвастаться успехами. Скорее всего вы сами себе так сглазите.

7 февраля также отмечают день безопасного интернета, день массажиста и день иконы Божьей Матери "Утоли мои печали".

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