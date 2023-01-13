День Василия: хорошие поздравления именинникам. Картинки и смс
Каждый год 14 января православная церковь чествует архиепископа Кесарии Каппадокийской Василия Великого. Его считают изобретателем иконостаса и автором литургии Василия Великого. Свой почтительный титул он заслужил еще при жизни и был признан за деяния архипастырем церкви и законодателем монашеской жизни.
Посвящённый ему праздник считается одним из трех самых больших в рождественском цикле вместе с самим Рождеством и Крещением. Его любят и взрослые и дети. Тем временем OBOZREVATEL собрал поздравления для Василиев, отмечающих в этот день свои именины.
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Василю, живеться,
Хай доля посміхається,
А здоров’я додається!
***
В День Ангела, Василю, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
Нехай у День святого Василя
Радіє вся земля!
Здоров’я міцного
Та щастя рясного!
***
Я помолюсь за Василя усім ангелам в світі
І попрошу волошку у стиглому житі,
І попрошу здоров’я і щастя для тебе,
Радості світлої, синього неба.
Я попрошу для тебе тільки віри і сили,
Щоби біди тебе не змели, не скосили.
Я попрошу для тебе сили криці і сталі,
Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.
Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,
Хай дарують роки тобі довгі і світлі.
З Днем Ангела Василь мої найщиріші вітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
У Василя, у гарної людини –
Сьогодні знову іменини.
Будуть в тебе подарунки,
Привітання й поцілунки...
Я приєднуюсь до всього,
Хай в житті все буде кльово!
Хай здоров'я не підводить,
Й грошенята хай підходять!
Вітаю З Днем Ангела!
Зі святом ми тебе, Василю,
Вітаємо сердечно,
Щастя, радості та сили!
Цінуємо безкінечно!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!
С Днем ангела, Вася, тебя! С праздником хорошим поздравляю, ведь об именинах забывать нельзя. Я же от себя тебе желаю: чистого неба и солнечных дней, добрых, отзывчивых, верных друзей, в доме – изобилия, уюта всегда, пусть в дверь его не стучится беда. Здоровья, удачи, улыбки в глазах, веры, надежды, удачи в делах. В семье – понимания, тепла и любви. Пусть юности пламя не гаснет в крови!
***
Поздравляю тебя с Днем Ангела, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и направлял, а иногда и толкал в спину для точности в выборе жизненного пути. Чтобы все дела давались легко, Вася, а все невзгоды ты встречал с оптимизмом и надеждой в сердце. Пусть День дарит свет, ведь это твой праздник!
Василек, Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!
***
Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого – "царь"? Так желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается поистине по-царски, а везение не обходит тебя стороной. С Днем ангела!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал об обряде посева, который проводят именно на день Василия.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!