День Василия: хорошие поздравления именинникам. Картинки и смс

Каждый год 14 января православная церковь чествует архиепископа Кесарии Каппадокийской Василия Великого. Его считают изобретателем иконостаса и автором литургии Василия Великого. Свой почтительный титул он заслужил еще при жизни и был признан за деяния архипастырем церкви и законодателем монашеской жизни.

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Посвящённый ему праздник считается одним из трех самых больших в рождественском цикле вместе с самим Рождеством и Крещением. Его любят и взрослые и дети. Тем временем OBOZREVATEL собрал поздравления для Василиев, отмечающих в этот день свои именины.

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Василю, живеться,

Хай доля посміхається,

А здоров’я додається!

***

В День Ангела, Василю, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

Нехай у День святого Василя

Радіє вся земля!

Здоров’я міцного

Та щастя рясного!

***

Я помолюсь за Василя усім ангелам в світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри і сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці і сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам в світі,

Хай дарують роки тобі довгі і світлі.

З Днем Ангела Василь мої найщиріші вітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

У Василя, у гарної людини –

Сьогодні знову іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки...

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!

Вітаю З Днем Ангела!

Зі святом ми тебе, Василю,

Вітаємо сердечно,

Щастя, радості та сили!

Цінуємо безкінечно!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Василя,

Прийми привітання!

С Днем ангела, Вася, тебя! С праздником хорошим поздравляю, ведь об именинах забывать нельзя. Я же от себя тебе желаю: чистого неба и солнечных дней, добрых, отзывчивых, верных друзей, в доме – изобилия, уюта всегда, пусть в дверь его не стучится беда. Здоровья, удачи, улыбки в глазах, веры, надежды, удачи в делах. В семье – понимания, тепла и любви. Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

Поздравляю тебя с Днем Ангела, желаю, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и направлял, а иногда и толкал в спину для точности в выборе жизненного пути. Чтобы все дела давались легко, Вася, а все невзгоды ты встречал с оптимизмом и надеждой в сердце. Пусть День дарит свет, ведь это твой праздник!

Василек, Твой ангел-хранитель оберегает тебя с высоты небес. А на земле, в благодарность, ты помогаешь другим своими поступками и добрым словом. Пока будет добро твое распространяться на земные дела, не оставит тебя и твой небесный покровитель. В день ангела желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!

***

Дорогой Василий, знаешь ли ты, что твое имя происходит от слова, значение которого – "царь"? Так желаю тебе быть всегда царем в своей жизни, карьере и отношениях. Пусть все складывается поистине по-царски, а везение не обходит тебя стороной. С Днем ангела!

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