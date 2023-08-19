С Яблочным Спасом: теплые поздравления родным и близким. Картинки и смс

В этом году украинские верующие в последний раз отмечают праздник Яблочного Спаса 19 августа – уже через несколько дней Православная церковь Украины перейдет на новоюлианский календарь и все торжества сместятся почти на две недели назад. Так, второй Спас будет выпадать уже на 6 августа. А пока пора поздравить близких с Преображением Господним.

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OBOZREVATEL рассказывает о значении праздника. И предлагает выбрать из красивых поздравлений то, что больше всего придется вам по душе.

Что празднуют в день Яблочного Спаса

По народной традиции, которая происходит еще с языческих времен, верующие в этот день благодарят бога за то, что послал за их труды урожай плодов – зерна, овощей, фруктов. Именно поэтому народное название праздника содержит упоминание о яблоках.

Тем временем церковь чествует один из 12 самых больших праздников года – день Преображения Господня. Считается, что именно в этот день Иисус Христос призвал с собой помолиться в уединении на горе апостолов Петра, Иакова и Иоанна, и во время этой молитвы им была явлена ​​божественная сущность их учителя. Одежда Христа стала белоснежной, его лицо озарило необычайный свет, а рядом с ним появились пророки Моисей и Илия, которые заговорили с ним о его судьбе – гибели за грехи человечества и последующем воскресении. Церковь учит, что таким образом бог явил апостолам свою силу, чтобы укрепить их веру, и голосом с неба повелел повиноваться Иисусу.

Стихотворные поздравления с Яблочным Спасом

Нехай цей Яблучний Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить хай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Вже стиглі яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.

***

Сьогодні настав Яблучний

Благословенний Спас.

Бажаю, щоб всі дізналися,

Що Бог є серед нас.

Любов, турботу нехай тобі

Він пошле з неба,

І буде радість на Землі,

І щастя оживе!

Поздравление с Яблочным Спасом в прозе

Поздравляю с этим светлым и по-настоящему большим праздником! Пусть Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дающий надежду и веру, поэтому наслаждайтесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом и хочу пожелать медового вкуса в твоей жизни, молодых и вкусных яблок на тарелочке, счастливых и светлых надежд для души, добрых и ярких праздников для сердца.

***

Поздравляю с праздником Второго Яблочного Спаса и Преображения Господня! Желаю вам изменяться к лучшему, становиться более высокодуховными, с каждым днем преображать свой внутренний мир и совершенствоваться. Желаю здоровья, радости, надежды, веры, любви и достатка.

***

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет порядок в семье, пусть Бог уведет все недуги и болезни, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полный календарь православных праздников на август 2023 года.

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