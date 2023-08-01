Православный календарь на август: какие праздники ждут украинцев
Нынешний август станет последним месяцем, когда Украинская православная церковь будет жить по старому, юлианскому календарю. Соответственно, православные праздники будут еще праздноваться в привычные даты.
Как напоминает OBOZREVATEL, главными торжествами, которые отмечаются в августе, являются Преображение Господне, Перенесение Честного Креста, Успение праведной Анны и Успение Пресвятой Богородицы. Также в этом месяце чтят пророка Илию и целителя Пантелеймона. Вот какие праздники отмечают православные в августе 2023 года.
1 августа – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого;
2 августа – святого пророка Илии;
3 августа – преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила;
4 августа – равноапостольной Марии Магдалины;
5 августа – мучеников Трофима, Теофила и тех, кто с ними;
6 августа – святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба;
7 августа – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии;
8 августа – мученика Ермолая и тех, кто с ним;
9 августа – великомученика и целителя Пантелеймона;
10 августа – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
11 августа – святого мученика Калиника;
12 августа – святых апостолов Силы, Силуана и тех, кто с ними;
13 августа – предпразднство похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного;
14 августа – Перенесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас;
15 августа – Перенесение мощей первомученика Стефана;
16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста;
17 августа – семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии;
18 августа – предсвятие Преображения Господня, святого мученика Евсигния;
19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас;
20 августа – святого преподобного мученика Дометия;
21 августа – святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида;
22 августа – апостола Матфея;
23 августа – святого мученика и архидиакона Лаврентия;
24 августа – святого мученика Евпла;
25 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;
26 августа – отдание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника;
27 августа – предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского;
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии;
29 августа – Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида;
30 августа – мученика Мирона;
31 августа – мучеников Флора и Лавра.
По народным традициям, на август также приходится три Спаса – медовый, яблочный и ореховый. Церковь празднует в эти дни Перенесение Честного Креста, Преображение Господне и Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, которые отмечаются 14, 19 и 29 августа соответственно.
А уже с 1 сентября ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь, во многом совпадающий с принятым во всем мире григорианским. Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое новоюлианский календарь и как теперь в Украине будут отмечать религиозные праздники. Когда будут Рождество, Покров и День святого Николая.
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