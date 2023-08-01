Православный календарь на август: какие праздники ждут украинцев

Нынешний август станет последним месяцем, когда Украинская православная церковь будет жить по старому, юлианскому календарю. Соответственно, православные праздники будут еще праздноваться в привычные даты.

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Как напоминает OBOZREVATEL, главными торжествами, которые отмечаются в августе, являются Преображение Господне, Перенесение Честного Креста, Успение праведной Анны и Успение Пресвятой Богородицы. Также в этом месяце чтят пророка Илию и целителя Пантелеймона. Вот какие праздники отмечают православные в августе 2023 года.

1 августа – преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого;

2 августа – святого пророка Илии;

3 августа – преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила;

4 августа – равноапостольной Марии Магдалины;

5 августа – мучеников Трофима, Теофила и тех, кто с ними;

6 августа – святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба;

7 августа – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы, святых Олимпиады и Евпраксии;

8 августа – мученика Ермолая и тех, кто с ним;

9 августа – великомученика и целителя Пантелеймона;

10 августа – апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

11 августа – святого мученика Калиника;

12 августа – святых апостолов Силы, Силуана и тех, кто с ними;

13 августа – предпразднство похода с честным и животворящим Крестом Господним, преподобного Евдокима праведного;

14 августа – Перенесение Честного Креста, мучеников Макавеев и тех, что с ними (Маковия), начало Успенского поста, Медовый спас;

15 августа – Перенесение мощей первомученика Стефана;

16 августа – святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста;

17 августа – семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии;

18 августа – предсвятие Преображения Господня, святого мученика Евсигния;

19 августа – Преображение Господне, Яблочный спас;

20 августа – святого преподобного мученика Дометия;

21 августа – святого Эмилиана, мучеников Елевтерия и Леонида;

22 августа – апостола Матфея;

23 августа – святого мученика и архидиакона Лаврентия;

24 августа – святого мученика Евпла;

25 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;

26 августа – отдание праздника Преображения, преподобного Максима Исповедника;

27 августа – предсвятие Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея, перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского;

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии;

29 августа – Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый Спас, святого мученика Диомида;

30 августа – мученика Мирона;

31 августа – мучеников Флора и Лавра.

По народным традициям, на август также приходится три Спаса – медовый, яблочный и ореховый. Церковь празднует в эти дни Перенесение Честного Креста, Преображение Господне и Перенесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, которые отмечаются 14, 19 и 29 августа соответственно.

А уже с 1 сентября ПЦУ перейдет на новоюлианский календарь, во многом совпадающий с принятым во всем мире григорианским. Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое новоюлианский календарь и как теперь в Украине будут отмечать религиозные праздники. Когда будут Рождество, Покров и День святого Николая.

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