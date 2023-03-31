С Вербным воскресеньем! Искренние поздравления в стихах и прозе, картинки

За неделю до Пасхи христиане празднуют Вербное воскресенье. В 2023 году католики будут отмечать праздник 2 апреля, а православные верующие – 9 апреля.

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В этот день издавна ходили в церковь и освящали веточки вербы – символ праздника. Как поздравить с Вербным воскресеньем родных и друзей, читайте в материале OBOZREVATEL.

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В светлый праздник Вербного воскресенья желаю, чтобы все невзгоды миновали ваш дом стороной. Желаю крепкого здоровья, мирного неба, достатка, успехов и воплощения мечтаний. Пусть благословение Божие озарит ваш жизненный путь и принесет много счастливых мирных дней.

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Не я бью – верба бьет. Через неделю Пасха! Примите мои искренние поздравления с праздником! Наступило Вербное воскресенье – радостный светлый праздник всех христиан. В этот день народ иерусалимский приветствовал Иисуса Христа, который принес спасение и прощение всему человечеству. Желаю мира, счастья, любви и добра. Пусть высшие силы благословят вас и вашу семью на добрые дела!

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Пусть вербные веточки исцелят все болезни, пусть освященная вода смоет все тревоги и печали. Желаю, чтобы Вербное воскресенье принесло в ваш дом радостные известия и счастливые моменты.

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Вербное воскресенье – светлый праздник. Желаю помнить о том, что самое главное в жизни – мир, любовь, милосердие, добро и умение прощать. Пусть каждый день будет наполнен теплом и светом. Желаю семейного благополучия и гармонии во всем.

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С Вербным воскресеньем! Пусть освященная вода очистит сердце и душу от злобы и тревог. Желаю мира и взаимопонимания, радости и любви, счастья и изобилия. Желаю, чтобы все неприятности обошли тебя стороной.

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Пусть светлый праздник Вербного воскресенья принесет долгожданную радостную весть и приблизит мир и победу. Желаю, чтобы на твоем жизненном пути встречались только добрые люди. Смело иди вперед и не теряй веры в лучшее.

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Вербные котики извещают о светлом и счастливом празднике. Пусть он принесет в твою жизнь стабильность, спокойствие, согласие, любовь и взаимопонимание. Через неделю – Пасха, а впереди – Страстная неделя. Желаю тебе обрести радость в сердце и спасение в вере. С праздником!

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Сегодня из церквей будут раздаваться радостные колокола, извещая о светлом празднике. Наступило Вербное воскресенье – пора надежды и добра. Пусть в твою жизнь придут гармония и согласие. Пусть высшие силы хранят тебя от болезней и тревог.

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З Вербною неділею вітання,

Хай верба здоров’ячка дає.

То найкращі від весни торкання,

То верба з добром легенько б’є!

Будьте ви щасливі та здорові,

Хай лише таланить у житті.

Великодень стрінути у колі,

Повної й щасливої сім’ї.

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Не я б’ю, верба б’є! Будьте здорові.

Радості, миру, тепла і любові.

Бог хай дарує віру і силу,

І на душі хай жевріє надія.

В серці хай буде добро, милосердя,

Дух нехай стане сильним і твердим.

Світло дарують хай люди, що поруч,

Щастя хай йде разом з Вами пліч-о-пліч!

***

Побажаю вам здоров’я,

Віри, радості, надії,

Хай Господь допомагає

Вам здійснити усі мрії.

***

У Вербну неділю бажаю добра,

Кажіть один одному добрі слова,

Хай радують теплі деньочки весняні,

І котики вербні, і квіти духмяні,

Хай затишок буде у Вашій оселі,

А ви будьте радісні завжди й веселі.

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