С Днем ангела Валентина и Валентины: как поздравить 14 февраля именинников

14 февраля не только празднуют День влюбленных или день святого Валентина. В этот день также поздравляют с именинами знакомых Валентинов.

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Поздравления с Днем ангела звучат не только от членов семьи, но и от друзей и коллег. OBOZREVATEL предлагает вам подборку пожеланий, которые пригодятся, если в кругу ваших знакомых есть Валентин.

С Валентиной ситуация немного сложнее, ведь она празднует именины в другие дни – традиционно это 8 января, 23 февраля и 29 июля. Однако никто не запрещает поздравить ее и 14 февраля, ведь это очень светлый и полный любви праздник.

С Днем ангела, Валентин!

Хай Валентину життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Твоє ім’я Валентин, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов’ю до людей,

І ця любов тобі воздасться,

Здоров’ям, радістю душі,

Роками довгими віддасться!

***

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Валентином буде.

***

У кожного є ангел-хоронитель,

Що пише книгу нашого життя,

А ще є в небі ангел-покровитель,

Що молиться про твоє майбуття.

Він був колись людиною, як ми із вами,

І серед людей, таких як ми із вами, жив,

Лиш Бога він любив найбільше,

І лиш йому він вірою служив.

Бери із нього приклад та старайся,

Прожити з вірою усе своє життя,

Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,

Й сказать таке: о, Валентин, ти моє дитя!

***

Мій коханий, серце моє,

Як ти щасливий — щасливі ми обоє,

Як ти сумний — то й я не засміюся,

За тебе, кожен вечір я молюся:

Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,

Шле добру долю, та у всьому помагає,

А ангел-покровитель запалить твою зорю,

З Днем ангела, Валентин, я тебе люблю!

С Днем ангела, Валентина!

З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Сьогодні настали іменини

У Валентини, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріями тебе вінчає.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем ангела, Валентино, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Валі помагає

Ангел-покровитель!

***

Хай Валю нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з днем ангела Валентини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежині!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Валю, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Валю, вітає!

***

Хай серце радістю наповниться сьогодні,

Хай Валентина — покровителька з небес,

Для тебе в Бога вимолить дві сотні,

Щасливих літ, здоров’я і чудес!

***

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Валі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Валентино! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно, мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле й ясне!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку самых нежных поздравлений с Днем святого Валентина. Также читайте, как лучше поздравить с праздником защитников и защитниц на войне.

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