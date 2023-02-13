С Днем ангела Валентина и Валентины: как поздравить 14 февраля именинников
14 февраля не только празднуют День влюбленных или день святого Валентина. В этот день также поздравляют с именинами знакомых Валентинов.
Поздравления с Днем ангела звучат не только от членов семьи, но и от друзей и коллег. OBOZREVATEL предлагает вам подборку пожеланий, которые пригодятся, если в кругу ваших знакомых есть Валентин.
С Валентиной ситуация немного сложнее, ведь она празднует именины в другие дни – традиционно это 8 января, 23 февраля и 29 июля. Однако никто не запрещает поздравить ее и 14 февраля, ведь это очень светлый и полный любви праздник.
С Днем ангела, Валентин!
Хай Валентину життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Твоє ім’я Валентин, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тебе надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов’ю до людей,
І ця любов тобі воздасться,
Здоров’ям, радістю душі,
Роками довгими віддасться!
***
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Валентином буде.
***
У кожного є ангел-хоронитель,
Що пише книгу нашого життя,
А ще є в небі ангел-покровитель,
Що молиться про твоє майбуття.
Він був колись людиною, як ми із вами,
І серед людей, таких як ми із вами, жив,
Лиш Бога він любив найбільше,
І лиш йому він вірою служив.
Бери із нього приклад та старайся,
Прожити з вірою усе своє життя,
Щоби колись Господь враз міг тебе обняти,
Й сказать таке: о, Валентин, ти моє дитя!
***
Мій коханий, серце моє,
Як ти щасливий — щасливі ми обоє,
Як ти сумний — то й я не засміюся,
За тебе, кожен вечір я молюся:
Хай Господь Бог тебе з небес благословляє,
Шле добру долю, та у всьому помагає,
А ангел-покровитель запалить твою зорю,
З Днем ангела, Валентин, я тебе люблю!
С Днем ангела, Валентина!
З Днем ангела Валентини мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Сьогодні настали іменини
У Валентини, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріями тебе вінчає.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем ангела, Валентино, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З Днем ангела, Валю, найкращі привітання!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Валі помагає
Ангел-покровитель!
***
Хай Валю нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з днем ангела Валентини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежині!
***
Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами, Валю, вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами, Валю, вітає!
***
Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Валентина — покровителька з небес,
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Валі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Валентино! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно, мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле й ясне!
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку самых нежных поздравлений с Днем святого Валентина. Также читайте, как лучше поздравить с праздником защитников и защитниц на войне.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.