'Не я бью, верба бьет': как правильно здороваться в Вербное воскресенье

В 2023 году Вербное воскресенье у православных верующих приходится на 9 апреля. А последняя неделя перед Пасхой называлась Страстной – в этот период произошли важнейшие события из Евенгелия: приход Иисуса в Иерусалим, Тайный ужин и распятие Христа на Голгофе.

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Праздник приходится на шестую неделю Великого поста. Об основных традициях Вербного воскресенья и особенностях поздравлений в этот период читайте в материале OBOZREVATEL.

Со Страстной неделей связаны последние дни земной жизни Иисуса. Когда Христос вошел в Иерусалим, местные люди приветствовали спасителя восклицаниями "Осанна", устилая дороги пальмовыми ветвями. В украинской традиции вместо пальмовых веток освящают вербовые. Верба одной из первых "просыпается" после зимы, символизируя приход нового жизненного цикла.

Украинцы имеют интересную традицию: слегка бить друг друга вербными ветвями, освященными после богослужения, приговаривая: "не я бью – верба бьет, через неделю Пасха".

В западных областях Украины среди верующие наиболее часто приветствуют друг друга словами "Слава Иисусу Христу". На рождественские и пасхальные праздники оно меняется. В этих регионах поговорку "Не я бью – верба бьет, отныне за неделю Пасха" принято говорить и в качестве приветствия.

Освящение вебры начинают в субботу перед Вербным воскресеньем. После прочтения Евангелия и 50-го псалма, веточки поливают святой водой. Вербу, по поверьям, нужно хранить круглый год рядом с иконами. В народе говорят, что она имеет целебные свойства и защитит дом и семью от болезней и невзгод.

Кстати, освятить вербу можно и дома. Нужно обрызгать веточки святой водой и прочитать молитву. Подробности читайте в материале. Но следует помнить, что простое следование обрядам не имеет никакого смысла. Нужно иметь в сердце искреннюю веру и читать молитву с чистыми намерениями.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории и главных символах праздника Вербного воскресенья.

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