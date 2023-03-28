Вербное воскресенье-2023: когда празднуют, традиции и история

За неделю до Пасхи христиане празднуют один из 12 своих величайших праздников – Вход Господень в Иерусалим. В народе он называется Вербное воскресенье. Это светлый и радостный праздник. У православных в этом году он выпадает 9 апреля.

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OBOZREVATEL рассказывает, откуда пошло Вербное воскресенье. А также о традициях и обычаях, связанных с ним у украинцев.

Как появился праздник Вербного воскресенья

Согласно Евангелиям, Иисус Христос за неделю до празднования Пасхи прибыл в оккупированный римлянами Иерусалим. Между тем евреи ожидали появления освободителя, и приход Иисуса, слава которого далеко опережала его самого, восприняли как добрый знак.

Христос въезжал в город на осле, а люди бросали ему под ноги в знак почтения цветы и пальмовые ветви. Именно поэтому во многих странах мира этот день называется Пальмовым воскресеньем.

Почему в Украине символом праздника является верба

Поскольку на территории нашей страны пальмы не растут, символом праздника стала местная верба. Именно в канун Пасхи она начинает цвести и зеленеть. А это восходит к символике Пасхи, как праздника возрождения, возвращения к жизни.

К тому же это дерево еще с языческих времен считается магическим. Ему приписываются способность отгонять злых духов. А еще очищать воду в колодцах и снимать с человеческой души бремя грехов.

Традиции Вербного воскресенья

Поскольку праздник является одним из 12 самых больших в христианском календаре, он оброс массой традиций. Одна из основных – облегчение поста в этот день. Верующим разрешается в Вербное воскресенье употреблять рыбу и морепродукты, а также выпить бокал вина.

Освященные в церкви вербовые ветки несли домой. По дороге ими махали в сторону облаков, чтобы разогнать их и призвать весну. Веточки раскладывали не только в доме, но и во всех хозяйственных постройках, особенно тех, где содержались животные. Считалось, что так они будут защищены от болезней.

Считалось, что освященной веточкой нужно легонько побить всех своих близких и родных по плечам, приговаривая:

Не я б'ю — верба б'є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!

Другой вариант присказки содержал прямое пожелание здоровья и чаще использовался при проведении ритуала с детьми и подростками:

Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля..

Веточки, которые несли в воскресенье в церковь, собирали накануне, в Лазареву субботу. На поиски выходили на рассвете. Дерево выбирали обязательно молодое и здоровое, без повреждений.

Народные приметы

В Вербное воскресенье, конечно же, предсказывали погоду на ближайшее время. Среди примет были следующие:

заморозки в этот день предвещают хороший урожай фруктов, а мороз – яровых посевов;

солнечный безветренный день считался приметой теплого лета;

сильный ветер обещал частую смену погоды летом;

дождь на праздник воспринимали как знак урожайного года.

Запреты Вербного воскресенья

Как и любой большой праздник, Вербное воскресенье связано с определенным количеством запретов. В первую очередь не разрешался тяжелый труд – дома или в поле.

Женщинам запрещалось заниматься рукоделием и разными повседневными делами. Не годилось даже расчесывать волосы.

Еду для всей семьи на праздник нужно было приготовить еще с вечера. Даже простые дела могли навлечь беду.

Не разрешалось также ссориться, злословить, сплетничать и т.д.

Молитва на Вербное воскресенье

Считается, что в этот день хорошо просить у бога о защите детей. Для этого есть специальная молитва.

Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоїй могучій опіці й охороні! Охорони їх, Господи, від усього, що може завдати шкоди їхньому здоров'ю або наразити їх на небезпеку смерті. Але передовсім молю Тебе, найліпший Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їхній душі.

Відвертай, Боже, своєю всемогучою рукою від моїх дітей усе те, що може мати лихий вплив на їхнє невинне серце або статися для них нагодою до злого. Охорони, Боже, моїх діточок від гріха! Пошли, молю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб стерегли їх на дорозі життя.

Всемогутній Боже й Отче, переведи щасливо моїх дітей через всі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь.

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