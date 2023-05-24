Молитвы на Вознесение Господне: о чем просить Бога в этот день

25 мая православные верующие будут отмечать один из самых больших церковных праздников – Вознесение Господне. Издавна в этот день принято было посещать церковь, вспоминать покойных и ставить свечи.

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Вознесение отмечают на сороковой день после Пасхи – воскресения Христа. О чем просить Бога в этот день – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Евангелии описаны события, согласно которым сорок дней после воскресения Иисус Христос был со своей паствой, а затем вознесся на небеса. Случилось это на горе Элеон. С тех пор Вознесение стало одним из самых важных праздников в христианстве.

Чтобы прочесть молитву, не обязательно идти в церковь. Конечно, согласно канонам молиться следует при иконах и свечах. Но главное – делать это с благими намерениями, чистым сердцем и светлыми мыслями. Не обязательно даже заучивать тексты, можно говорить своими словами; главное – просить обо всем с добром и верой.

В традиционных молитвах отмечается, что Иисус Христос сошел с небес ради нас и ради нашего спасения, наполнив духовной радостью. Принято прославлять Бога и просить у него защиты и милосердия.

Предлагаем несколько молитв, которые следует зачитать в день Вознесения.

Кстати, издавна на Вознесении существовало много традиций. К примеру, в некоторых регионах в этот день пекли особые пироги, которыми после освящения угощали родных. Также в этот великий церковный праздник нельзя совершать зло, ссориться, злиться или обижаться. Огородные работы и физический труд лучше отложить на потом. Об основных традициях на Вознесение – читайте в материале.

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