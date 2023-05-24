Вознесение Господне: что нельзя делать в праздник

25 мая православные верующие будут отмечать Вознесение Господне. Это переходный праздник, дата которого зависит от Пасхи, поэтому каждый год празднуется в разные дни.

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Вознесение Господне – день, когда Иисус Христос, пробыв после своего воскресения еще 40 дней с учениками, вознесся на небеса. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Вознесение Господне

Вознесение – один из важнейших праздников для верующих. В 2023 году католики отмечали его 18 мая, а у православных праздник приходится на 25 мая.

Согласно событиям, описанным в Евангелии, после воскресения Иисус Христос был рядом со своими учениками и паствой на земле еще 40 дней. Затем состоялось собрание апостолов на горе Элеон, где Иисус благословил всех и вознесся на небеса. Апостолы увидели вестников-ангелов, возвестивших, что Иисус еще вернется на землю.

Традиции и запреты

Верующие проводят этот день в молитвах. В храмах звучит торжественное пение и происходит всенощное бдение.

На Вознесение нет никаких ограничений в пище или какого-либо особого поста – разрешено есть абсолютно все блюда.

Издавна в некоторых регионах существовала интересная традиция: на Вознесение пекли пироги с начинкой из зеленого лука. Их освящали в церкви, а потом угощали родных.

Вознесение – один из двенадцати самых больших праздников, в этот день нельзя устраивать ссоры, совершать зло, ругаться и конфликтовать. Запрещалось даже думать о плохом.

Желательно вспомнить усопших родных и поставить за них свечу.

Наши предки говорили, что в этот день не следует разбрасывать мусор и плевать на землю. По поверьям, можно "попасть" во Христа, который под видом нищих ходит по дорогам.

Тяжелым физическим трудом и огородными работами заниматься тоже не рекомендовали.

На Вознесение не принято жениться и венчаться.

Погодные приметы

Издавна говорили, что в этот день лето приходит на смену весне, так что заморозков и холодов уже бояться не стоит.

По погоде прочили, каким будет урожай и теплым ли будет лето.

Солнечная погода предвещает теплые дни до 21 ноября, Михайлова дня.

На Вознесение дождит – зерновые уродят не слишком щедро.

По поверьям, в этот день стоит купаться в реке, чтобы укрепить здоровье. Кроме того, принято было умываться росой, ведь говорили, что на Вознесение вся вода становится целебной.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в 2023 году православные отмечают Троицу – последний праздник пасхального цикла.

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