Когда празднуют Троицу в 2023 году в Украине: дата, традиции, приметы

Одним из 12 величайших праздников христианского календаря является Троица, которая также называется Пятидесятница, День Святого Духа или Зеленое воскресенье. Это праздник переходный, ведь дата его празднования зависит от даты Пасхи.

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OBOZREVATEL рассказывает, когда в 2023 году празднуют Троицу. А также об истории и традициях одного из величайших торжеств в православном календаре.

Когда в 2023 году будет Троица

Троицу или же Пятидесятницу празднуют на пятидесятый день от Пасхи. Этот день всегда выпадает на воскресенье. В этом году это будет 4 июня у православных и греко-католиков. Христиане западного обряда (католики, протестанты) будут праздновать 28 мая.

Откуда появился праздник

Христианские церкви отмечают Троицу в память о схождении Святого Духа на апостолов. Перед своим вознесением Иисус Христос пообещал своим ученикам, что скоро им явится божественная сущность, которая крестит их, поэтому попросил их не расходиться какое-то время. И уже через 10 дней апостолы услышали в небе над собой шум и на каждого из них взошла частица пламени, после чего апостолы начали говорить на разных языках.

Троица считается днем, когда людям явилась триединая суть бога (Отец, Сын и Святой Дух), а также моментом основания христианской церкви. Ведь, получив божественный дар, апостолы разошлись по миру, чтобы проповедовать, и начали основывать христианские общины в разных его уголках.

В Украине этот праздник тесно переплелся с Зелеными праздниками – традиционным отмечанием начала лета. Оттуда, например, появилась традиция на Троицу украшать церкви свежей зеленью и освящать пучки ароматных трав и цветов. Зеленые праздники называли Русалиями, начинались они в четверг перед Троицей и продолжались еще три дня после. В это время дома украшали свежими ветвями деревьев, травами и цветами. Незамужние девушки плели венки и пускали их по воде, чтобы погадать на судьбу. Считалось, куда уплывет венок девушки, оттуда появится ее будущий муж. Если венок оставался у берега, это предвещало девушке одиночество, а если утонет – смерть.

Традиции Троицы в Украине

В праздник в церквях служат специальную службу. Священники одеваются в ризы зеленого цвета, а верующие освящают зелья – пучки трав и цветов.

После службы принято ходить в гости к родным и приносить им гостинцы. Можно организовать праздничное застолье.

Дом необходимо к празднику украсить живыми растениями – цветами, ветвями деревьев, ароматными травами и листьями. В некоторых регионах украшают также деревья.

Еще с языческих времен осталась традиция в этот день молодым людям искать себе пару. Кроме обрядов с венками существовали также специальные игры для неженатой молодежи.

Приметы Троицы

По погоде на Троицу составляли долгосрочные прогнозы. А также пытались предсказать, каким будет урожай.

Дождь в этот день предсказывает приход тепла, хороший урожай и множество грибов в лесах.

Теплая погода обещала, что хорошо уродят огурцы.

Холодная Троица считалась предвестником прохладного и дождливого лета.

Если к этому дню успевали прилететь стрижи, это означало скорое наступление летнего тепла.

Когда в праздник можно было услышать крик кукушки, это означало, что пора сеять лен.

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