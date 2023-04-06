Молитвы на Благовещение: как правильно просить о здоровье, достатке и защите
7 апреля – важный праздник для православных верующих. Это день Благовещения, когда, согласно Евангелию, Дева Мария получила "благую весть" о зачатии Сына Божьего. Архангел Гавриил сообщил Марии, что она непорочно зачнет и родит Иисуса.
В православии Благовещения – третий по важности церковный праздник после Пасхи и Рождества. В этот день молятся о здоровье и защите. OBOZREVATEL подобрал некоторые молитвы, которые стоит искренне прочесть в этот светлый праздник.
В молитвах на Благовещение возвеличивают Матерь Божию, просят о помощи и молятся о прощении.
Традиционно просят о:
- исцелении от болезней
- защите от врагов
- прощении грехов
- покровительстве для семьи
- даровании любви и детей
- помощи в трудных ситуациях.
Утренняя молитва к Деве Марии
Молитва к Пресвятой Богородице перед иконой Благовещения
Молитва к Пресвятой Богородице о защите
Кстати, как и во все великие церковные праздники, на Благовещение нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и убирать в доме. А еще нельзя работать на огороде и подрезать деревья. О других народных приметах и традициях – читайте в материале.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о датах и значениях каждого дня Страстной недели.
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