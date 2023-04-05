Что нельзя делать на Благовещение: все запреты этого дня

7 апреля православные верующие отмечают Благовещение. Это не переходящий праздник, в отличие от Пасхи, дата празднования не меняется.

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Именины празднуют Марии, Иосифы, Тихоны, Василии, Гаврилы и Устимы. О традициях, приметах и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

История праздника Благовещение

Католики празднуют Благовещение 25 марта, а православные – 7 апреля. В день Благовещения Дева Мария узнала "благую весть" о зачатии Иисуса Христа. Архангел Гавриил явился Марии, чтобы возвестить, что Дева непорочно зачнет и родит спасителя, Сына Божия.

Упоминания об этом празднике есть в Новом Завете. В католической традиции Благовещение имеет самый высокий статус торжества, у православных – это третий важный праздник после Пасхи и Рождества.

Народные запреты

С Благовещением связано множество народных запретов. Как и во все большие церковные праздники, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом или убирать в доме.

В народе говорят, что на Благовещение лучше не работать на земле и не подрезать деревья. Также издавна пытались не давать в этот день денег взаймы.

Женщинам и девушкам не советовали шить, вязать и заниматься рукоделием. Ужин готовили заранее, чтобы вечером не возиться на кухне.

Что издавна делали на Благовещение

Пост на праздник немного ослабляется, разрешается есть рыбу и выпить немного вина.

Пчеловоды выносят ульи во двор, а хозяйки ходили в поле собирать первые целебные растения. Считалось, что на Благовещение целительная сила растений удваивается.

Также верующие посещали богослужения и молились за мир и согласие в домах.

Погодные приметы

Говорили, что какая погода на Благовещение – такой и Пасха будет.

Утренний туман – к разливу рек и паводкам. Если ночь на Благовещение показалась теплой, то и весна в дальнейшем будет теплой.

Внезапный мороз предвещает обильный урожай овса, а осенью – много грибов. Идет дождь – щедро уродит рожь. Сильный ветер, туман и заморозки предвещают урожайный год.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Пасхи у православных христиан, а также назвал даты праздника к 2030 году.

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