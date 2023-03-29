Католическая Пасха-2023: даты и значение каждый день Страстной недели

В 2023 году православные верующие будут отмечать Пасху 16 апреля, а католики – 9 апреля. Разница связана с использованием календарей: православные празднуют по юлианскому, а католики – по григорианскому.

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С 2 по 7 апреля у католиков начнется Страстная неделя. О значении каждый день читайте в материале OBOZREVATEL.

Вербное воскресенье

Согласно Евангелию, за неделю до воскресения Христос вошел в Иерусалим. Люди приветствовали его, устилая дороги пальмовыми ветвями.

С этим связана традиция освящения ивовых веточек. В Украине есть поверье, согласно которому освященная ива обладает целебными свойствами. Издавна в народе после богослужения слегка избивали друг друга ветвями и приговаривали: "не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень".

Великий понедельник

3 апреля – у католиков, 10 апреля – у православных

В Великий понедельник вспоминают патриарха Иосифа. Его, согласно Ветхозаветным преданиям, продали в рабство в Египет. Иисус в этот день в Витании проклял бесплодную смоковницу, которая символизировала не раскаявшуюся душу.

Традиционно с Великого понедельника начинают готовить дом к Пасхе.

Великий вторник

4 апреля – у католиков, 11 апреля – у православных

Во второй день Страстной недели вспоминают притчи Иисуса о Страшном суде и конце света. Христос также предсказывал, что вскоре от него отречется Петр и предаст Иуда.

Верующие завершают домашние дела, заканчивают вышивать рушники к Пасхе, готовят наряды и скатерти.

Великая среда

5 апреля – у католиков, 12 апреля – у православных

Согласно Новому Завету, именно в этот день Иуда предал Христа за 30 сребренников. В храмах принято ходить на исповеди.

Украинцы начинают готовить яйца и красить писанки.

Чистый четверг

6 апреля – у католиков, 13 апреля – у православных

В этот день состоялся Тайная вечеря перед распятием. Иисус дал апостолам вино и хлеб, что стало прообразом первого таинства причастия.

Верующие вспоминают о страданиях Христа, ходят в церкви и причащаются. Также начинают печь паски.

Четверг называют Чистым. В народе говорили, что вода в этот день смывает все грехи. В домах проводят генеральную уборку, стирают одежду, моют окна.

Великая (Страстная) пятница

7 апреля – у католиков, 14 апреля – у православных

В этот день Иисуса Христа распяли на горе Голгофа. Страстная пятница – скорбный день.

В церквях выносят плащаницу – это изображение Христа, лежащего в гробу. Некоторые верующие отказываются от еды в Страстную пятницу, пока священники не вынесут плащаницу.

Великая суббота (Лазарева суббота)

8 апреля – у католиков, 15 апреля – у православных

Лазарева суббота – последний день Страстной недели. Принято вспоминать, как Иисус воскресил праведного Лазаря.

В этот день завершают готовить пасхальную корзину и готовятся встречать Пасху. Это последний день Великого поста.

Народные запреты в Страстную неделю

Издавна последнюю неделю перед Пасхой пытались провести в мире и согласии. Не ссорились, не кричали, не совершали зла, не начинали конфликтов. Тяжелый физический труд переносили на послепасхальный период.

В Страстную неделю не праздновали свадьбы и именины, не поминали усопших. Говорили, что нельзя отказывать, если кто-нибудь обратится за помощью.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Пасхи у православных христиан, а также назвал даты праздника к 2030 году.

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