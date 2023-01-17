Крещение-2023: сильные молитвы о здоровье, достатке и очищении от грехов

Крещение Господне, которое празднуют 19 января, является одним иг главных праздников в православной церкви, наряду с Рождеством и Пасхой. Поэтому обращения к Богу, произнесенные в этот день имеют особую силу.

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На Крещение можно просить Спасителя о здоровье и очищении от грехов. Также читают молитвы на удачу, достаток и исполнение желаний.

В Украине в 2023 году также есть общее для всех граждан желание – одержать победу и мир. Поэтому можно просить Бога и об этом. Неважно, будет ли это распространенная молитва или просьба своими словами, ведь главное – искреннее желание. При этом помните – нельзя молится с негативными мыслями.

Молиться можно также и 18 января – в Крещенский святвечер. В этот день придерживаются строгого поста.

OBOZREVATEL собрал самые сильные крещенские молитвы, которые помогут воплотить ваши просьбы в реальность.

Тропарь и кондак традиционно поют, чтобы прославить саму сущность праздника. Ведь этот день стал не только Крещением Господа, но и Богоявлением – Святой дух в виде голубя сообщил собравшимся, что перед ними Сын Божий.

Величие же исполняют на церковном богослужении.

Молитва перед употреблением святой воды

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту розуму мого, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров’я душі і тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх за безмежним милосердям Твоїм. Твоя Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Молитва перед купанием в проруби

У Йордані хрещуюсь Тобі, Господи, Троїчне з'явися поклоніння: Батьків бо голос свідчив Тебе, коханого Тя Сина іменуючи, і Дух у вигляді голубині, повідавав словесі твердження. З'явись, Христе Боже, і світ просвіти, слава Тобі.

Молитва за здоровье

Молитва об исполнении желаний

Молитва об удаче и достатке

У ніч підводжуся, воду святу беру. Свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть.

Бога привітаю, Бога за стіл саджу, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христовому, чесному Предтечі, крайньому пророку, першому мученику, постників і пустельників наставнику, чистоті вчителю та ближньому другові Христовому!

Тя благаю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма; віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси дослухатися, бо нікчемно входить, у Царство Небесне. Амінь.

Ранее OBOZREVATEL писал, как правильно купаться на Крещение и кому окунаться в прорубь запрещено.

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