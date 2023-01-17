Как правильно купаться на Крещение: кому нельзя

Главной традицией на праздник Крещения Господне в Украине является купание в проруби. По поверью, которое происходит еще с языческих времен, это смывает с человека все грехи. И хотя церковь указывает на дохристианское происхождение обряда и никак не связывает его с духовным очищением, люди все же идут к ближайшим водоемам, чтобы погрузиться в холодную воду. Причем делают это даже те, кто обычно не практикует зимнее купание. Им нужно знать правила, как купаться на Крещение без ущерба для здоровья.

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OBOZREVATEL собрал основные советы. И рассказывает о традициях этого праздника.

Как искупаться в проруби без вреда для здоровья

Соответствующую инструкцию составило Министерство здравоохранения Украины. Главный совет от Минздрава: начинать закаляться с помощью холодных обливаний нужно заранее – хотя бы за пару недель. Без этого резкое погружение может вызвать ухудшение самочувствия. В симптомы входят головокружение, рвота и шум в ушах, спазм коронарных артерий, аритмия, рефлекторная остановка сердца и судороги. Такую реакцию может получить даже здоровый человек. Если вы начали готовиться к окунанию, то во время обряда следуйте этим 5 ключевым советам.

Разомнитесь

Перед купанием разгоните кровь интенсивной разминкой. Далее начните постепенно заходить в воду и привыкать к ее температуре. – умойте лицо, оботрите грудь, живот и спину. После этого можно погрузиться по шею на 3-5 секунд. Опытные моржи могут провести в воде до 2 минут. Нырять в прорубь с головой не стоит – это может привести к резкому охлаждению организма с довольно плохими последствиями.

Никакого алкоголя

"Согреваться" алкогольными напитками после погружения нельзя. В результате употребления спиртного в организме расширяются периферические сосуды и он, несмотря на обманчивое чувство, начинает ускоренно терять тепло. Курение также нарушает кровообращение и, соответственно, терморегуляцию, поэтому, если вы имеете эту привычку, лучше отложить сигарету, пока окончательно не согреетесь.

Сразу одевайтесь в теплое и сухое

После купания сразу снимите всю мокрую одежду, хорошо разотрите тело полотенцем и оденьтесь в сухое. Одежда должна быть просторной и удобной, желательно без пуговиц и застежек, чтобы вы могли быстро ее надеть.

Купайтесь, только если вы полностью здоровы

При малейших признаках ОРВИ или другой болезни откажитесь от купания. В идеале следует проконсультироваться со своим семейным врачом, можно ли вам погружаться в прорубь.

Кому нельзя купаться на Крещение

В Минздраве также составили список заболеваний, являющихся прямым противопоказанием против зимнего купания. Его приводим ниже. Также врачи не советуют погружаться беременным и детям до 6 лет. Старшие дети должны заходить в прорубь только под наблюдением взрослых. Итак, заболевания-противопоказания:

воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отита), симптомы простуды;

заболевание сердечно-сосудистой системы;

болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);

заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);

заболевание эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);

болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);

болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);

заболевание мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);

заболевание желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);

кожно-венерические заболевания;

наличие больших послеожоговых рубцов.

В Минздраве также напомнили, что выбирать для погружения лучше специально оборудованные места. Там вы можете быть уверены в том, что дно заранее проверили и оно безопасно. Также в таких местах дежурят спасатели и врачи.

Традиции купаний на Крещение

Погружение в воду на этот праздник в народном сознании связано не только с духовным очищением. Так иорданской воде приписывали сильные целебные свойства, поэтому люди шли к прорубям за укреплением здоровья. Причем даже брали с собой маленьких детей.

На Закарпатье окунались в воду девушки, которые долго не могли выйти замуж. Это якобы должно помочь им наладить личную жизнь.

Магические свойства приписывали и воде, которую набирали на Крещение из прорубей. Считалось, что она защищает от всего плохого и нечистого, поэтому ею кропили не только членов семьи, но и дом, хозяйственные постройки и даже растения и скот.

Иорданской водой умывались молодые девушки, чтобы сохранить красоту. В миску, из которой они проводили умывания, также клали коралловые бусы или грозди калины, чтобы всегда иметь румяное лицо.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, где и когда правильно набирать воду на Крещение.

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