Как правильно купаться на Крещение: кому нельзя
Главной традицией на праздник Крещения Господне в Украине является купание в проруби. По поверью, которое происходит еще с языческих времен, это смывает с человека все грехи. И хотя церковь указывает на дохристианское происхождение обряда и никак не связывает его с духовным очищением, люди все же идут к ближайшим водоемам, чтобы погрузиться в холодную воду. Причем делают это даже те, кто обычно не практикует зимнее купание. Им нужно знать правила, как купаться на Крещение без ущерба для здоровья.
OBOZREVATEL собрал основные советы. И рассказывает о традициях этого праздника.
Как искупаться в проруби без вреда для здоровья
Соответствующую инструкцию составило Министерство здравоохранения Украины. Главный совет от Минздрава: начинать закаляться с помощью холодных обливаний нужно заранее – хотя бы за пару недель. Без этого резкое погружение может вызвать ухудшение самочувствия. В симптомы входят головокружение, рвота и шум в ушах, спазм коронарных артерий, аритмия, рефлекторная остановка сердца и судороги. Такую реакцию может получить даже здоровый человек. Если вы начали готовиться к окунанию, то во время обряда следуйте этим 5 ключевым советам.
Разомнитесь
Перед купанием разгоните кровь интенсивной разминкой. Далее начните постепенно заходить в воду и привыкать к ее температуре. – умойте лицо, оботрите грудь, живот и спину. После этого можно погрузиться по шею на 3-5 секунд. Опытные моржи могут провести в воде до 2 минут. Нырять в прорубь с головой не стоит – это может привести к резкому охлаждению организма с довольно плохими последствиями.
Никакого алкоголя
"Согреваться" алкогольными напитками после погружения нельзя. В результате употребления спиртного в организме расширяются периферические сосуды и он, несмотря на обманчивое чувство, начинает ускоренно терять тепло. Курение также нарушает кровообращение и, соответственно, терморегуляцию, поэтому, если вы имеете эту привычку, лучше отложить сигарету, пока окончательно не согреетесь.
Сразу одевайтесь в теплое и сухое
После купания сразу снимите всю мокрую одежду, хорошо разотрите тело полотенцем и оденьтесь в сухое. Одежда должна быть просторной и удобной, желательно без пуговиц и застежек, чтобы вы могли быстро ее надеть.
Купайтесь, только если вы полностью здоровы
При малейших признаках ОРВИ или другой болезни откажитесь от купания. В идеале следует проконсультироваться со своим семейным врачом, можно ли вам погружаться в прорубь.
Кому нельзя купаться на Крещение
В Минздраве также составили список заболеваний, являющихся прямым противопоказанием против зимнего купания. Его приводим ниже. Также врачи не советуют погружаться беременным и детям до 6 лет. Старшие дети должны заходить в прорубь только под наблюдением взрослых. Итак, заболевания-противопоказания:
- воспалительные процессы носоглотки и придаточных пазух носа, среднего уха (отита), симптомы простуды;
- заболевание сердечно-сосудистой системы;
- болезни центральной нервной системы (эпилепсия, последствия тяжелых травм черепа, выраженный склероз сосудов головного мозга, энцефалит, арахноидит);
- заболевания периферической нервной системы (невриты и полиневриты);
- заболевание эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз);
- болезни органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- болезни органов дыхания (туберкулез легких – активный и в стадии осложнений, воспаление легких, бронхиальная астма, эмфизема);
- заболевание мочеполовой системы (нефрит, цистит, аднексит, простатит);
- заболевание желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка, энтероколит, холецистит, гепатит);
- кожно-венерические заболевания;
- наличие больших послеожоговых рубцов.
В Минздраве также напомнили, что выбирать для погружения лучше специально оборудованные места. Там вы можете быть уверены в том, что дно заранее проверили и оно безопасно. Также в таких местах дежурят спасатели и врачи.
Традиции купаний на Крещение
Погружение в воду на этот праздник в народном сознании связано не только с духовным очищением. Так иорданской воде приписывали сильные целебные свойства, поэтому люди шли к прорубям за укреплением здоровья. Причем даже брали с собой маленьких детей.
На Закарпатье окунались в воду девушки, которые долго не могли выйти замуж. Это якобы должно помочь им наладить личную жизнь.
Магические свойства приписывали и воде, которую набирали на Крещение из прорубей. Считалось, что она защищает от всего плохого и нечистого, поэтому ею кропили не только членов семьи, но и дом, хозяйственные постройки и даже растения и скот.
Иорданской водой умывались молодые девушки, чтобы сохранить красоту. В миску, из которой они проводили умывания, также клали коралловые бусы или грозди калины, чтобы всегда иметь румяное лицо.
Раньше OBOZREVATEL рассказывал, где и когда правильно набирать воду на Крещение.
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