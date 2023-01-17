Крещение 2023: когда празднуют в Украине, главные традиции и запреты

Традиционно Крещение Господне – один из главных церковных праздников – отмечают 19 января. В 2023 году это четверг.

Видео дня

Издавна праздник сопровождался большим количеством традиций и суеверий. До наших времен сохранились самые яркие – святить воду и окунаться в прорубь. Об особенностях Крещения читайте в материале OBOZREVATEL.

В этот день верующие чтят память о таинстве Иисуса Христа, который пришел к пророку Иоанну Предтече для крещения в речке Иордан. В ходе крещения на Спасителя сошел Святой Дух и объявил его Сыном Божьим.

Где именно это произошло, людям неизвестно. После крещения Иисус Христос ушел в пустыню, где готовился к миссии, ради которой был послан на землю.

Традиции

Традиционно 19 января люди набирали воду в полночь, считая, что она становится целебной. Верующие придерживаются строгого поста 18 января – в Крещенский Сочельник, а 19 числа идут в церковь на службу, где святят воду.

В Украине принято купаться в проруби. Для этого на водоеме вырезают крест изо льда и именно туда окунаются. Считается, что крещенская вода может смыть все болезни и грехи.

Примечательно, что в Библии не описаны такие действия, поэтому традицию купаться называют языческой.

Что делают со святой водой

Ее приносят из церкви домой и хранят на протяжении года. Воду также можно набрать в реке. Ею умываются и дают детям, которые плачут. Верующие также 19 января святят при ее помощи дом.

Пьют святую воду на голодный желудок.

Что нельзя делать

– Ссориться, ругаться с семьей;

– пить алкоголь;

– заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами, физическим трудом;

– есть перед купанием;

– гадать;

– говорить неправду;

– набирать воду с плохими мыслями или разбавлять ее.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько длятся зимние святки и что нельзя делать в этот период.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.