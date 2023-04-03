Когда отмечают Песах в 2023 году: как возник праздник, традиции и запреты

Еврейский праздник Песах часто сравнивают с христианской Пасхой, однако эти праздники имеют много отличий. Дата Песаха определяется ежегодно по лунному календарю. Он приходится на 14-й день месяца нисан.

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Песах – праздник, приуроченный к освобождению еврейского народа от египетского рабства. О традициях и верованиях этого периода, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда будут праздновать Песах в 2023 году

Песах в Израиле празднуют целую неделю, а за его пределами – 8 дней. Праздник начинается с вечера перед наступлением 14-го дня месяца нисан.

В 2023 году Песах приходится на 6 апреля, поэтому отмечать его начнут вечером 5 апреля.

Завершится праздник 12 апреля в Израиле и 13 апреля в других странах.

История праздника

С праздником Песах связано много историй из Ветхого Завета: это и просьба Моисея освободить евреев, и десять кар египетских.

Египтяне долго держали евреев в плену. Пророк Моисей просил у фараона освободить евреев из рабства, но тщетно. Фараон много раз отказывался.

Однажды Господь направил в Египет десять кар. После очередного отказа фараона, египтян постигали новые и новые бедствия: от наказания кровью и нашествия лягушек до огненных градов и тьмы. Последним наказанием была смерть всех первенцев, кроме еврейских.

В конце концов фараон освободил евреев. Народ получил физическую и духовную свободу.

Традиции празднования

Иудеи обожают Песах – главный праздник весны. Верующие проводят дни и молитвы и чтения Торы. Но не забывают и о веселье.

В первый день Песаха иудеи большими семьями собираются на Седер. Так называют ритуальный ужин.

Обязательно готовят:

мацу (вид хлеба)

вареные яйца

мясо на кости

блюда с горькими травами

фрукты

Также подают вино и виноградный сок.

С третьего по шестой день можно выходить на работу. Этот период считается полупраздничным. Седьмой и восьмой день – снова большие праздники. Песах завершают молитвой.

Запреты

Песах предусматривает некоторые пищевые запреты. К примеру, запрещено не только есть, но и держать в доме пищу, полученную в результате брожения или изготовленную на закваске или дрожжах. Нельзя есть хлеб, печенье, макароны и т.д. Исключением является только специальный хлеб – маца.

Используют только новую или очищенную у раввина посуду, ведь предыдущая, по поверьям, впитывает в себя запрещенные продукты в течение года.

Не следует работать в первый и последний день Песаха.

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