Когда отмечают Песах: традиции еврейской Пасхи

Ни для кого не секрет, что у каждого народа есть свои уникальные праздники, отражающие их историю и культуру. Вскоре в Украине, как и во всем мире, еврейская община начинает празднование Песаха – одного из важнейших религиозных праздников.

Песах, подобно христианской Пасхе, отмечается в течение целой недели. Подробнее о значении и традициях этого праздника рассказал Liga.Net.

Песах, также известный как еврейская Пасха, традиционно начинается в 14-й день месяца Нисан по еврейскому календарю. Этот праздник посвящен тому, что Всевышний миновал еврейские дома, во время уничтожения первенцев Египта, а также выходу евреев из Египта и их освобождению из 400-летнего рабства.

В 2024 году Песах продлится с вечера понедельника 22 апреля до вечера вторника 30 апреля.

Традиции Песаха

Отмечать Песах нужно в радостной и дружелюбной атмосфере.

Первый вечер недельного праздника отмечается семейной трапезой под названием "Седер". Это считается центральным событием всего Песаха.

Во время ужина читают Агаду – текст, рассказывающий о выходе евреев из Египта, и употребляют символические блюда, напоминающие о событиях того времени.

Традиционные блюда

Зроа

Это кусок мяса на кости. Как правило, для приготовления блюда используют куриные крылышки. Она символизирует приносившуюся в древности пасхальную жертву.

Бейца

Это обычные вареные яйца, символизирующие жертвоприношения, приносимые в Храме в праздничные дни, которые в конце концов также съедали во время Седера.

Кроме того, яйцо также является символом траура, напоминая о разрушенном Храме.

Марор

Горькие травы, символизирующие горькую жизнь евреев в Египте. Обычно используется хрен, листья романского салата, латук или цикорий.

Карпас

Для приготовления Карпас сегодня используют разнообразные овощи и зелень, в частности петрушку, сельдерей и вареный картофель. Блюдо напоминает о свободе, но если смочить его в соленой воде, то оно станет символом слез, пролитых за годы рабства.

Хороссет

Это смесь из тертых яблок, фиников, орехов, вина и корицы, что символизирует работу в рабстве, а именно глину, из которой евреи делали кирпич в Египте.

Хозерет

Хазерет или дымка – это горькое травянистое растение. Евреи в Восточной Европе испытывали трудности с продуктами питания, поэтому вместо салата для Песаха использовали хрен.

Впоследствии традиция использования хрена распространилась и стала столь привычной, что теперь евреи называют хрен словом хазерет.

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