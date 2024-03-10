Когда в Украине празднуют Дни матери и отца: даты

Родители – это не просто люди, давшие нам жизнь. Это наши первые учителя, наставники, друзья и те, кто формирует нашу личность и закладывает основы для будущего.

Такие праздники, как День матери и отца, дают нам возможность еще раз сказать нашим родным, как мы их любим и благодарим за заботу, поддержку, понимание и воспитание. OBOZ.UA подготовил материал о том, когда в Украине отмечают эти праздники, чтобы вы могли подготовиться к ним заранее.

Семья – это место, где нас всегда любят и ждут, где мы можем найти поддержку и понимание. Поэтому семейные праздники станут отличным поводом для того, чтобы приехать в гости к родителям, которых вы долго не видели и провести время в кругу семьи.

День матери (12 мая)

День матери в Украине отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. Инициатором этого праздника стала американка Анна Джарвис, которая хотела таким образом увековечить память о своей маме, ушедшей из жизни из-за серьезной болезни.

С тех пор весь мир во второе воскресенье мая благодарит своих мам за жизнь, заботу, а так же дарит им цветы и положительные эмоции.

День отца (16 июня)

День отца в Украине отмечается в третье воскресенье июня. Этот праздник также появился в США, но впоследствии стал популярен во всем мире. Его положила начало Сонора Додд. Девушка хотела выразить благодарность своему отцу, самостоятельно воспитавшему шестерых детей.

Уже второй год подряд День отца имеет особое значение для украинцев, ведь невероятно большое количество пап сейчас на фронте защищает не только своих детей, но и каждого из нас.

Не забудьте 16 июня поблагодарить в первую очередь своего отца, а также вспомнить о вкладе каждого воина, что не может видеть, как взрослеет его ребенок, потому что защищает свободу и независимость.

День сына и дочери

Во время того, как будете поздравлять родителей с Днем матери и отца, можете напомнить о том, что в Украине также отмечают День сыновей – 22 ноября и День дочери – 25 апреля.

Хотя это не самые популярные праздники, они могут стать прекрасным поводом для того, чтобы вкусно поесть и провести время среди родных.

День семьи (15 мая)

Международный день семьи был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности семьи и ее роли в обществе.

Поэтому поблагодарите 15 мая всех членов вашей семьи за поддержку и напомните себе о важности и роли семьи в вашей жизни.

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