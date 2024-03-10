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Когда в Украине празднуют Дни матери и отца: даты

Анна Онищенко
Праздники
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Когда в Украине празднуют Дни матери и отца: даты

Родители – это не просто люди, давшие нам жизнь. Это наши первые учителя, наставники, друзья и те, кто формирует нашу личность и закладывает основы для будущего.

Такие праздники, как День матери и отца, дают нам возможность еще раз сказать нашим родным, как мы их любим и благодарим за заботу, поддержку, понимание и воспитание. OBOZ.UA подготовил материал о том, когда в Украине отмечают эти праздники, чтобы вы могли подготовиться к ним заранее.

Семья – это место, где нас всегда любят и ждут, где мы можем найти поддержку и понимание. Поэтому семейные праздники станут отличным поводом для того, чтобы приехать в гости к родителям, которых вы долго не видели и провести время в кругу семьи.

День матери (12 мая)

День матери в Украине отмечается ежегодно во второе воскресенье мая. Инициатором этого праздника стала американка Анна Джарвис, которая хотела таким образом увековечить память о своей маме, ушедшей из жизни из-за серьезной болезни.

С тех пор весь мир во второе воскресенье мая благодарит своих мам за жизнь, заботу, а так же дарит им цветы и положительные эмоции.

День отца (16 июня)

День отца в Украине отмечается в третье воскресенье июня. Этот праздник также появился в США, но впоследствии стал популярен во всем мире. Его положила начало Сонора Додд. Девушка хотела выразить благодарность своему отцу, самостоятельно воспитавшему шестерых детей.

Когда в Украине празднуют Дни матери и отца: даты

Уже второй год подряд День отца имеет особое значение для украинцев, ведь невероятно большое количество пап сейчас на фронте защищает не только своих детей, но и каждого из нас.

Не забудьте 16 июня поблагодарить в первую очередь своего отца, а также вспомнить о вкладе каждого воина, что не может видеть, как взрослеет его ребенок, потому что защищает свободу и независимость.

День сына и дочери

Во время того, как будете поздравлять родителей с Днем матери и отца, можете напомнить о том, что в Украине также отмечают День сыновей – 22 ноября и День дочери – 25 апреля.

Хотя это не самые популярные праздники, они могут стать прекрасным поводом для того, чтобы вкусно поесть и провести время среди родных.

День семьи (15 мая)

Международный день семьи был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности семьи и ее роли в обществе.

Когда в Украине празднуют Дни матери и отца: даты

Поэтому поблагодарите 15 мая всех членов вашей семьи за поддержку и напомните себе о важности и роли семьи в вашей жизни.

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