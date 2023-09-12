Когда отмечают День защитников и защитниц Украины в 2023 году: почему перенесли

С переходом на новоюлианский календарь изменились даты не только церковных, но и государственных праздников. Согласно Закону "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде", День защитников и защитниц Украины будем теперь отмечать не 14, а 1 октября.

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Праздник изначально был приурочен ко дню Покрова Пресвятой Богородицы. Подробнее о переносе праздника – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему изменилась дата праздника

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь с 1 сентября перешли на новоюлианский календарь, в связи с чем на 13 дней сместились даты всех церковных праздников.

День защитников и защитниц впервые отмечали 14 октября 2014 года – тогда праздник назывался "День защитника Украины". С 2015 года День защитника был признан государственным праздником и выходным днем.

Праздник защитников традиционно приурочивали ко дню Покрова и связывали с военными казацкими традициями чествования Пресвятой Богородицы. По новоюлианскому календарю Покров отмечают не 14, а 1 октября. Кстати, считается,что именно на Покров в 1942 году была создана Украинская повстанческая армия.

Богородица, по легендам, способна укрывать своим покровом тех, кто просит у нее о помощи, – если человека взяла под защиту сама Дева Мария, то вражеская пуля не затронет воина даже в самых ожесточенных боях.

Особенно Покров чтили запорожские казаки. Они строили многие одноименные церкви и молились иконам Богородицы.

Основная цель вышеуказанного Закона о переносе праздников состоит в отказе от русского наследия, навязывавшего празднование Рождества 7 января.

По новому календарю украинцы будут отмечать также следующие государственные праздники:

Рождество Христово – 25 декабря , а не 7 января.

, а не 7 января. День Государственности перенесли с 28 июля на 15 июля.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как возник новоюлианский календарь и почему существовало 13 дней разницы между католическими и православными церковными праздниками.

Также OBOZREVATEL публиковал обновленный календарь религиозных праздников на сентябрь-2023.

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