Церковные праздники в сентябре: как изменился календарь

С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) перейдут на новоюлианский календарь. Простыми словами, все церковные праздники теперь будем отмечать 13 дней раньше. Изменятся даты и некоторых государственных праздников, приуроченных к церковным.

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В сентябре верующие будут отмечать два больших праздника: Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Подробно о том, как изменился календарь – читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему ПЦУ переходит на новый календарь

Решение перейти на новоюлианский календарь было принято 24 мая 2023 года Архиерейским Собором Православной церкви Украины, а 27 июля Поместный собор ПЦУ окончательно утвердил переход с 1 сентября.

Внедрение нового календаря – важный шаг, особенно в условиях полномасштабной войны. Теперь православные украинцы будут праздновать Рождество и другие церковные праздники вместе со всем миром. Основное значение этого изменения заключается в том, что теперь ПЦУ присоединилась ко всемирному православному сообществу, в котором большинство церквей уже используют новый календарь.

Обновлены даты церковных сентябрьских праздников

1 сентября – начало индикта – церковное новолетие. Верующие чтят преподобного Симеона Столпника и его мать Марфу Каппадокийскую, а также священномученика Аммуна Ираклийского.

2 сентября – день памяти святителя Иоанна Постника, патриарха Цареградского, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, мучеников Маманта, Феодота и мученицы Руфины.

3 сентября – день епископа Никомидийского Анфима и диакона Феофила, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны и мученика Евфимия, преподобного Феоктиста Палестинского, юбки Евфимия Великого.

4 сентября – день иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", мучеников Вавилы, Урвана, Прилидиана, Эпполония.

5 сентября – верующие вспоминают пророка Захария и праведную Елизавету. Это также день убийства благоверного князя Глеба.

6 сентября – день мучеников Евдоксия, Зинона и Макария.

7 сентября – предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Вспоминают также преподобного Луку и Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца.

8 сентября – большой праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

9 сентября – вспоминают праведных Иоакима и Анну и мученика Севериана Севастийского.

10 сентября – день святителей Петра и Павла.

11 сентября – чтят память преподобной Феодоры Александрийской Младшей.

12 сентября – день священномученика Автонома Итальянского.

13 сентября – предсвятие Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

14 сентября – день Воздвижения Креста Господня, преставление святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

15 сентября – чтят память Никиты Готфского.

16 сентября – день великомученицы Евфимии Всехвальной.

17 сентября – день мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

18 сентября – день Молченской иконы Божией Матери.

19 сентября – вспоминают великого князя Игоря Черниговского и Киевского и мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

20 сентября – день мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского, а также великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и детей Агапия и Феописта.

21 сентября – чествуют апостола от 70-ти Кодрата.

22 сентября – вспоминают пророка Иону.

23 сентября – день зачатия Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

24 сентября – день первомученицы Текли.

25 сентября – чтят преподобную Ефросинью Александрийскую.

26 сентября – день преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

27 сентября – мученика Каллистрата и апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины.

28 сентября – верующие чтят преподобного Харитона Исповедника.

29 сентября – день преподобного Кириака Отшельника.

30 сентября – священномученика Григория и святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Ранее OBOZREVATEL публиковал обновленный календарь всех великих религиозных праздников в Украине.

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