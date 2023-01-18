Когда нужно набирать воду на Крещение и как правильно ее хранить

19 января православные христиане отмечают один из важнейших праздников – Крещения Господня. В этот день Иисус получил крещение от Иоанна Предтечи на реке Иордан. По традиции, 19 января пьют освященную воду и ныряют в проруби.

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Издавна считалось, что освященная накануне Крещения вода обладает целебными свойствами и даже способна исцелять болезни. О том, когда набирать воду и где ее хранить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда нужно святить воду

За Новым Заветом, когда Иисус выходил из воды после крещения, с небес явился Дух Божий, сказавший: "Это Сын Мой возлюбленный, в Нем мое благоволение".

Поэтому в народе говорят, что целебная сила воды в день Крещения избавляет от плохих мыслей и негативной энергетики, восстанавливает силы, исцеляет и защищает. Освященная вода годами не портится, не "цветет", не имеет неприятного запаха. Ею советуют умываться и окроплять помещение. Освященную воду полезно пить натощак.

Набирать воду в церкви советуют после вечерней службы 18 января и весь день 19 января. Лучше делать это после молитвы. Приходить с большими емкостями не стоит, достаточно взять несколько пустых бутылок. Освященную воду лучше перелить из пластиковой бутылки в стеклянную и держать закрытой. В церкви говорят, если взять обычную воду и добавить в нее каплю освященной – вода станет целебной.

Ныряние в прорубь

Смысл праздника – в вере, молитве и очищении. Купание в ледяной воде – не обязательный ритуал.

Но если вы решили нырять, делайте это безопасно. Не раздевайтесь до нижнего белья, лучше нырять в легкой одежде. Предварительно помажьте тело маслом (например, кокосовым) или жирным кремом и сделайте легкую зарядку (подойдут приседания). Окунайтесь в воду быстро и не более трех раз.

Погружение для неподготовленного организма – стресс, поэтому лучше заранее проконсультируйтесь с врачом.

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