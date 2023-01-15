Когда заканчиваются зимние святки в Украине: что нельзя делать в этот период

Святки – особый период, с которым связывают множество традиций и народных примет. Это время колядок, щедривок, поздравлений, встреч с родными и уютных семейных вечеров.

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Основные праздники – Рождество и Крещение Господне. Дни святок издавна старались проводить в хорошем настроении и согласии, не устраивали ссор и не приступали к тяжелой работе. Что нельзя делать на зимние святки, разбирался OBOZREVATEL.

Когда заканчиваются святки

Вечером, 6 января, вместе с первой звездой на стол подавали кутью. Со Святвечером наступал период зимних праздников. 7 января по домам ходили колядники, прославляя рождение Иисуса Христа и желая хозяевам доброго и щедрого года.

13 января, в день Мелании, девушки ходили щедровать, а 14 января, на Василия, ребята шли посевать. 14 января также отмечают Обрезание Господне, которые когда-то являлись прообразом современного обряда крещения.

Заканчивались праздники вечером, 18 января, как только на небе появлялась первая звезда.

Традиции и приметы

Святки – период добра и света. Издавна люди ходили на богослужение, совершали таинство причастия, преподносили бедным милостыню и занимались благотворительностью.

Как и во все церковные праздники, запрещалось заниматься тяжелым физическим трудом. Святки – время для спокойствия, очищения, служения и переосмысления.

На Рождество и Крещение, по поверьям, не следует шить и вязать. Охотникам на святки издавна запрещалось охотиться в лесу и убивать зверей.

Согласно примете, нельзя подметать в доме, чтобы не "вымести" удачу.

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