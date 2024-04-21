Какие древние традиции Пасхи до сих пор существуют в Украине: некоторые могут удивить

Пасха – один из самых важных праздников в украинской культуре. Он символизирует не только воскрешение Иисуса Христа, но и начало новой жизни и всеобщее возрождение.

Многие обычаи и обряды, связанные с Пасхой, уходят корнями в глубокую древность и до сих пор бережно хранятся украинцами. О том, как они деформировались и какие до сих пор пользуются популярностью, рассказала этнологиня Светлана Творун.

Пасхальный хлеб

Сегодня преимущественно все украинцы пекут на Пасху только куличи. Однако в древности хозяйки производили по меньшей мере два вида выпечки.

Обрядовые хлеба были визуально схожими, но имели разное назначение и производились в разное время. В частности "паски" считались поминальной выпечкой и готовились накануне Проводов. А перед Пасхой люди выпекали бабы.

Отличие бабы от кулича заключается в том, что она более высокая, рыхлая и сдобная. Кроме того, этот хлеб не украшали белым цветом, в место этого люди делали из теста крест и разнообразные символы возрождения природы.

Яйца

Неотъемлемым атрибутом Пасхи всегда были писанки и крашанки. Издавна в Украине вареные яйца красили с помощью подснежников, луковой шелухи, травы и т.п. и называли крашанками. Их дарили друг другу, ели, а потом закапывали скорлупки на огороде, чтобы был урожай.

В то же время писанки – это сырые яйца с невероятными узорами, самые красивые из которых девушки дарили любимым.

Пасхальная корзина

После Великого поста люди всегда щедро лакомились освященной пищей. Поэтому хозяйки пытались собрать самую богатую корзину. Кроме выпечки в церковь несли масло, сыр, колбасу, ветчину или сало, мак, хрен и соль. При этом каждый продукт имел свое особое значение.

К примеру, молочные продукты символизируют жертвенность Иисуса, а хрен считают корнями веры в Воскрешение.

Традиции

После посещения церкви верующие начинали обмениваться пасхальными яйцами и писанками со словами "Христос Воскрес!" – "Воистину Воскрес!" Потом как можно быстрее возвращались домой, потому что считалось чем меньше займет дорога из храма, тем лучше будет вестись хозяйство.

В древности первым куском освященной бабы угощали корову-кормилицу. Также животное посыпали или давали ей освященную соль, чтобы оградить от нечистой силы. Также солью посыпали дом.

Затем вся семья собиралась за пасхальным столом. В центральных и восточных областях Украины люди старались, чтобы ни одна крошка освященной пищи не упала на пол. А по завершении угощения все крошки и остатки пищи сжигали, чтобы "миші не поїли".

Пасхальные открытки

Более 100 лет назад популярность начали приобретать пасхальные открытки. В первый раз на территории современной Украины их начали печатать в 1898 году в Киеве и Львове. Исследователи называют эти открытки шедеврами полиграфических возможностей того времени.

На листовках изображали казаков, писателей, поэтов, а затем и атрибуты национально-освободительной борьбы и воинов УПА. Поэтому неудивительно, что с приходом коммунистов к власти печать пасхальных открыток практически была остановлена.

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