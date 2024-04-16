Уже не в мае: когда день святого Юрия по новому календарю
С давних времен День святого Юрия был одним из самых уважаемых праздников в Украине. Его отмечали, чествуя покровителя воинов, скотоводов, земледельцев и императоров.
В 2023 году в Украине произошли существенные изменения в церковном календаре, поэтому даты многих праздников сместились. О том, когда теперь следует отмечать день святого Юрия, рассказывает OBOZ.UA.
В 2023 году Украинская Православная Церковь и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новый юлианский календарь. Это означает, что даты многих церковных праздников, в том числе Дня святого Юрия, сместились на 13 дней назад.
То есть теперь этот праздник будет отмечаться не 6 мая, а 23 апреля.
Традиции Дня святого Юрия
В этот день верующие чтят Святого Юрия (Георга), а также прославляют пробуждение природы и начало нового цикла жизни. Наши предки верили, что именно этот церковный праздник знаменует приход настоящей весны, потому что Юрий владеет волшебными ключами, которыми отпирает землю и испускает росу, от чего начинается бурный рост трав. В честь этого люди собирались и пели веснушки.
Кроме того, в старину украинцы считали, что в День святого Юрия нельзя выгонять скот пастись на пастбища, стричь и расчесывать волосы, брать в руки острые предметы, шить, кричать, а также ссориться. Согласно поверью, сватка тех, кто не нашел общий язык в День святого Юрия, затянется надолго.
Приметы
День святого Юрия богат также приметами, связанными с погодой и урожаем. К примеру:
- Если ветер дует с южной стороны – будет хороший урожай, а если с северной – плохой;
- Роса на траве – можно ожидать хорошего урожая проса;
- Дождь – плохой урожай;
- Снег или иней – будет хороший урожай гречихи;
- Безветренно и тихо – ранние высева будут удачными;
- Комары собираются вместе - ждите потепления.
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