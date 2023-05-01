Государственного праздника нет: отмечают 2 мая, церковные традиции и приметы

2 мая – обычный рабочий день, поэтому у украинцев не будет дополнительного выходного. Православные верующие чтят память святого Иоанна. По погоде в этот день прочили, будут ли еще заморозки и сколько осадков выпадет летом. А в мире поклонники творчества Джоан Роулинг отмечают Международный день Гарри Поттера, ведь по сюжету книг именно в этот день Гарри уничтожил Волан де Морта, а добро победило зло.

Видео дня

Именины 2 мая празднуют Викторы, Георгии, Егоры, Иваны, Семены и Матрены. О традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День святого Иоанна

Святой Иоанн жил в VIII веке и был монахом, пресвитером и христианским сподвижником. В юном возрасте он оставил мирскую жизнь, чтобы посвятить себя служению Богу и духовным поискам. Иоанн совершил паломничество в Лавру святого Харитона, которая располагалась неподалеку от Мертвого моря.

Народные запреты

Издавна говорили, что 2 мая нельзя употреблять алкогольные напитки.

По поверьям, женщинам в день святого Иоанна запрещалось купаться в водоемах – суеверные люди верили, что женщины таким образом могут стать бездетными.

Погодные приметы

По погоде в этот день прочили, придут ли еще на землю заморозки. Прилетели журавли и низко летают ласточки – морозов больше не будет.

Теплая погода 2 мая – значит, весь месяц будет прохладным.

Утром пошел дождь – начало лета будет очень жарким и солнечным.

Береза уже разрыхлила листья – летом возможна засуха.

Народные традиции

В день святого Иоанна наши предки выпекали пироги и вареники с разными начинками. Так, по поверьям, можно "привлечь" богатый урожай осенью.

Покровителю этого дня молиться, чтобы уладить споры, найти согласие в семье, уберечься от воров или найти исчезнувшую вещь.

Также было принято надевать новую одежду – встречать тепло и настоящую весну.

Кстати, кроме традиционного празднования Дня труда, Дня матери и Дня победы над нацизмом во Второй Мировой войне, в мае украинцы будут отмечать еще несколько важных дат. Детальнее читайте в материале.

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