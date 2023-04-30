Какие праздники в мае являются в Украине государственными: будут ли дополнительные выходные

Обычно в последний месяц весны ассоциируется с майскими праздниками, семейными застольями и выездами на природу. Украинцы уже во второй раз будут встречать майские в условиях полномасштабного вторжения, так что война внесла коррективы в ежегодный график выходных.

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Кроме традиционного празднования Дня труда, Дня матери и Дня победы над нацизмом во Второй Мировой войне, в мае украинцы будут иметь еще несколько важных дат. Стоит ли ожидать выходных на майские и какие еще важные даты будут в последний месяц весны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Военное положение в Украине продлено до 20 мая 2023 года. Согласно действующему законодательству, в условиях военного положения у украинцев не будет традиционных дополнительных выходных, посвященных государственным праздникам 1 и 9 мая.

Так что выходными будут только суббота и воскресенье в конце каждой недели. В мае украинцы будут работать 23 дня, а будут отдыхать – 8.

Важные даты в мае-2023

1 мая в Украине, как и во многих странах мира, отмечают День труда.

Международный день свободы печати будут праздновать 3 мая.

В некоторых источниках содержится информация о том, что 7 мая будут праздновать День радио. На самом деле, это российская дата. День работников радио, телевидения и связи украинцы отмечают 16 ноября.

Жертв Второй мировой войны будут вспоминать 8 мая. Официальное название праздника – День памяти и примирения. Кроме того, 8 мая отмечается Международный день Красного Креста. Это гуманитарная организация, которая по всему миру оказывает помощь жертвам войн, вооруженных конфликтов и насилия.

9 мая – государственный праздник, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также 9 мая в странах ЕС отмечают День Европы.

Сотрудники медицинской сферы, в частности, медицинские сестры, 12 мая будут отмечать профессиональный праздник.

День матери празднуют во второе воскресенье мая. В 2023 году он приходится на 14 мая.

15 мая – замечательный праздник под названием Международный день семьи. Это хорошая возможность собраться с семьей на ужин и провести время вместе за приятными разговорами.

Всемирный день электросвязи и информационного общества будут отмечать 17 мая.

А работники музейной сферы будут иметь профессиональный праздник 18 мая.

20 мая День Европы будут праздновать украинцы. Напомним, в ЕС его отмечают 9 мая. Также профессиональный праздник отмечают банковские работники, метрологи и травматологи.

Скорбная дата – 21 мая, в этот день чтят память жертв политических репрессий.

23 мая – День Героев. Праздник установлен в честь украинских воинов, в том числе героев российско-украинской войны.

25 мая профессиональный праздник отмечают филологи.

28 мая празднуют День Киева.

А в последний день весны, 31 мая, есть прекрасная возможность бросить вредные привычки, в частности, курение. В этот день отмечают Всемирный день без табака.

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