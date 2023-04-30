Какие праздники в мае являются в Украине государственными: будут ли дополнительные выходные
Обычно в последний месяц весны ассоциируется с майскими праздниками, семейными застольями и выездами на природу. Украинцы уже во второй раз будут встречать майские в условиях полномасштабного вторжения, так что война внесла коррективы в ежегодный график выходных.
Кроме традиционного празднования Дня труда, Дня матери и Дня победы над нацизмом во Второй Мировой войне, в мае украинцы будут иметь еще несколько важных дат. Стоит ли ожидать выходных на майские и какие еще важные даты будут в последний месяц весны – читайте в материале OBOZREVATEL.
Военное положение в Украине продлено до 20 мая 2023 года. Согласно действующему законодательству, в условиях военного положения у украинцев не будет традиционных дополнительных выходных, посвященных государственным праздникам 1 и 9 мая.
Так что выходными будут только суббота и воскресенье в конце каждой недели. В мае украинцы будут работать 23 дня, а будут отдыхать – 8.
Важные даты в мае-2023
1 мая в Украине, как и во многих странах мира, отмечают День труда.
Международный день свободы печати будут праздновать 3 мая.
В некоторых источниках содержится информация о том, что 7 мая будут праздновать День радио. На самом деле, это российская дата. День работников радио, телевидения и связи украинцы отмечают 16 ноября.
Жертв Второй мировой войны будут вспоминать 8 мая. Официальное название праздника – День памяти и примирения. Кроме того, 8 мая отмечается Международный день Красного Креста. Это гуманитарная организация, которая по всему миру оказывает помощь жертвам войн, вооруженных конфликтов и насилия.
9 мая – государственный праздник, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также 9 мая в странах ЕС отмечают День Европы.
Сотрудники медицинской сферы, в частности, медицинские сестры, 12 мая будут отмечать профессиональный праздник.
День матери празднуют во второе воскресенье мая. В 2023 году он приходится на 14 мая.
15 мая – замечательный праздник под названием Международный день семьи. Это хорошая возможность собраться с семьей на ужин и провести время вместе за приятными разговорами.
Всемирный день электросвязи и информационного общества будут отмечать 17 мая.
А работники музейной сферы будут иметь профессиональный праздник 18 мая.
20 мая День Европы будут праздновать украинцы. Напомним, в ЕС его отмечают 9 мая. Также профессиональный праздник отмечают банковские работники, метрологи и травматологи.
Скорбная дата – 21 мая, в этот день чтят память жертв политических репрессий.
23 мая – День Героев. Праздник установлен в честь украинских воинов, в том числе героев российско-украинской войны.
25 мая профессиональный праздник отмечают филологи.
28 мая празднуют День Киева.
А в последний день весны, 31 мая, есть прекрасная возможность бросить вредные привычки, в частности, курение. В этот день отмечают Всемирный день без табака.
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