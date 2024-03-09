День Сорока святых: происхождение праздника, что запрещено делать

Ежегодно в марте Православная церковь Украины отмечает праздник 40 Святых. В этот день традиционно чтят память Сорока севастийских мучеников, принявших жестокую смерть за христианскую веру.

По новому стилю в этом году праздник выпадает на 9 марта, тогда как раньше отмечался 22 марта. Именины в этот день отмечают Николай, Леонтий, Илья, Тарас, Валерий, Александр, Афанасий и Кирилл. OBOZ.UA решил напомнить об особенностях этого праздника и его традициях.

История праздника

320 г. н.э., во времена правления язычника и жестокого гонителя христиан – римского императора Лициния, сорок лучших воинов римского легиона отказались отречься от христианства. Произошло это вблизи города Севастия (ныне Сивас в Турции).

В качестве наказания военачальник Агрикола заставил солдат стоять раздетыми посреди замерзшего Севастийского озера. Вера не дала мужчинам погибнуть, тогда их покалечили и убили, а останки сожгли и бросили в реку.

В знак памяти этих мучеников православная церковь ослабляет пост, позволяя в этот день есть рыбу и пить вино.

Обычаи и традиции на 40 Святых

В этот день верующие ставят 40 свечей в церкви, бьют 40 поклонов и просят у Бога защиты от неурядиц и болезней. Перед иконой 40 Святых молятся:

– о духовной помощи в тяжелый час гонения и заключения;

– об укреплении силы духа, чтобы достойно перенести испытание;

– женщины – о том, чтобы их родные мужчины благополучно и скорее вернулись с дальней дороги.

Люди верили, что на этот праздник из теплых краев возвращается 40 видов птиц, а сорока берет 40 веточек и мостит из них себе гнездо.

Хозяйки в этот день выпекали 40 печений-птичек, которые в разных регионах называли жаворонками, сороками, аистами и т.д. Их развешивали на деревьях и раздавали соседям. Также в этот день принято приглашать гостей – чем больше, тем лучше.

Кроме того, Сорок святых также считались днем гадания для незамужних девушек. Они проводили обряды по призыву весны – ломали 40 веточек или разрывали 40 нитей.

Проводили в этот день и обряд топтания ряста. Для этого все от мала до велика выходили в поле и произносили "Топчу, топчу ряст. Дай, Боже, потоптать и в того года дождать". Считалось, что от этого придет здоровье.

Запреты на Сорок святых

В этот праздник нельзя работать физически, убирать жилье, есть мясо, рыбу, яйца, как и во время Великого поста, шить или ремонтировать что-то, занимать деньги, сердиться и злословить.

Приметы на Сорок святых

– Если птицы начали гнездиться на солнечной стороне – к урожайному, но холодному лету.

– Снег в этот день – к очень холодной Пасхальной неделе.

– Осадки – к сухому лету и теплой и сухой осени.

– Облачно и мороз – скоро будет тепло и можно сеять.

– Хорошая погода – к урожаю гречки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Международный женский день в Украине отмечали много лет подряд. Однако из-за неоднозначности праздника и оставшегося на нем советского отпечатка есть большая вероятность, что 8 марта отменят или модернизируют.

– Прощеное воскресенье отмечается 17 марта. Это последний день Масленицы, перед Великим постом. Это прекрасный день, чтобы помириться с близкими людьми, очистить душу и идти дальше с чистым сердцем.

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