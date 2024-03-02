Когда Прощенное воскресенье в 2024 году: дата и как правильно извиняться

Прощенное воскресенье – это последний день Масленицы, перед Великим постом. Это прекрасный день, чтобы помириться с близкими людьми, очистить душу и идти дальше с чистым сердцем.

О том, на какую дату этот праздник пришелся в 2024 году и про правила извинений, рассказывает OBOZ.UA.

Прощенное воскресенье еще называют Сиропусное воскресенье или Прощенный день, Сыропуст. Она, как и некоторые другие христианские праздники, не имеет постоянной даты. В этом году Великий пост начинается 18 марта, поэтому последний день Масленицы и по совместительству Прощенное воскресенье отмечается 17 числа.

Раньше в этот день вся семья собиралась в гостях у старшего родственника и просили прощения друг у друга за все недоразумения, ссоры и обиды.

Также в этот день принято извиняться перед всеми друзьями, знакомыми и отпустить все обиды.

Кроме того, Прошеное воскресенье – это хороший день, чтобы исповедоваться и посетить могилы умерших, чтобы вспомнить их добрым словом и попросить прощения.

Как правильно просить прощения в Прощенное воскресенье

Обычно в Прощенное воскресенье говорят просто "Прости меня". Главное быть искренними и откровенными.

На это стоит ответить "Бог простит и я прощаю" или "Бог простит, а я простил". Однако если вы пока не готовы простить человека, то не стоит лгать и ему, и самому себе. Тогда лучше скажите просто "Бог простит".

Традиции

В Прощенное воскресенье есть не только правила, но и запреты. К примеру, в этот день нельзя пить алкоголь, есть мясо, заниматься рукоделием и домашними делами, ругать детей и думать о плохом.

А самое главное, ни в коем случае не позволено злословить, ссориться и желать кому-то зла.

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