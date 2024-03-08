Что не так с 8 марта и как реагировать на поздравления, если вы не празднуете: объяснение

Международный женский день в Украине отмечали много лет подряд. Однако из-за неоднозначности праздника и оставшегося на нем советского отпечатка есть большая вероятность, что 8 марта отменят или модернизируют.

OBOZ.UA собрал информацию об этом женском празднике и расскажет, о его подлинном значении и причине трансформации. Читайте дальше, чтобы вспомнить историю борьбы за равные права и понять, как реагировать на неуместные поздравления с днем весны.

В прошлом году в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о отмене 8 марта и введение вместо него Дня украинской женщины 25 февраля.

Некоторые другие проекты закона предлагают просто переименовать праздник в День защиты прав женщин и отмечать его как европейцы или назвать его День весны и не привязываться к тому, что это женский праздник.

Иными словами, судьба 8 марта все еще не ясна, поэтому каждому и каждой придется формировать собственное отношение к этому дню.

Настоящий смысл 8 марта

История этого дня уходит корнями в 19 век, когда женщины начали активно защищать за свои права. Одним из ключевых моментов в этой борьбе стала забастовка работниц текстильной фабрики в Нью-Йорке, которая состоялась в 1857 году. Женщины протестовали против невыносимых условий труда и требовали такую же оплату, как у мужчин, однако забастовка была жестоко подавлена.

Не сразу, но впоследствии это событие вдохновило других женщин по всему миру на борьбу за свои права.

В 1908 году в тот же день женщины снова вышли на улицы, чтобы заявить о своем желании иметь право голоса. На этот раз митинги имели успех. Условия для работниц были улучшены, а также запретили детский труд.

В 1977 году ООН признала 8 марта праздником и объявила его Днем борьбы за права женщин и международный мир. В этот день обнародуют гендерные исследования, вспоминают достижения женщин и собирают средства на уничтожение неравенства и борьбу с насилием.

Советское влияние

В Советском Союзе 8 марта приобрело новое значение. Его стали использовать в качестве пропагандистского инструмента для демонстрации "достижений советской женщины" и называли Днем работниц.

Впоследствии стало принято прославлять работающих женщин, еще как мам, хозяйок и вдохновительниц для мужчин, потому что так называемые традиционные женские дела были в печальном состоянии.

То есть женщины не только работали наравне с мужчинами, но и были вынуждены полностью обеспечивать семейный обиход.

Пропаганда начала менять нарративы и сместила акценты 8 марта в сторону прославления материнства и закрепления патриархальных взглядов на семью. Работниц стали приветствовать не как равных, а как "украшение коллектива", что лишь усилило неравенство и стереотипы.

Стоит ли сегодня поздравлять женщин с 8 марта

По привычке многие продолжают поздравлять женщин с днем весны и отмечать их нежность и красоту. Некоторым из них это действительно может быть приятно, но другие могут воспринять подобное приветствие как оскорбление. Поэтому перед тем, как поздравлять с 8 марта свою жену, подругу или учительниц ребенка в школе, следует узнать их отношение к празднику.

Прямо спросите у своих близких, у учительницы или руководства школы об их позиции относительно Международного дня женщин во избежание недоразумений.

Как реагировать на неуместные приветствия

Если вы для себя выбрали праздновать 8 марта не как День весны, а как День борьбы за равенство прав, то прямо говорите об этом своему окружению. Однако, если вас все же поздравили, не стоит обесценивать проявление внимания по любому поводу. Вероятно, человек подарил вам цветы с наилучшими пожеланиями, поэтому поблагодарите, но на следующий день еще раз объясните свое отношение к 8 марта.

Главное не решайте и не объясняйте ничего импульсивно. Не стоит устраивать "воспитательный час", потому что для человека, который приложил усилия и сделал подарок, это может быть унизительным и оскорбительным.

Не воспринимайте благодарность за неуместные слова или подарки как неискренность с вашей стороны или предательство своих принципов. Вы не благодарите за подкрепление стереотипов, а только за внимание к вашей личности.

Вы можете так и сказать "Спасибо за внимание", "Спасибо за то, что захотел сделать мне приятно".

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